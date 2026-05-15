Megkezdte az adóemelések iránti érzékenyítést a kormánypárti sajtó

A Tisza Pártnak adót kell emelnie, amiről cikket közölt a Telex gazdasági aloldala, a G7. Szerintük ugyanis ahhoz, hogy a párt néhány ígéretét meg tudja valósítani, más területeken megszorítások, adóemelések kellenek. Ezúttal egy adótanácsadót megszólaltatva a társasági adó emeléséről írnak – számolt be az Ellenpont.

Kármán András pénzügyminiszter adóemelési terveit a kormánypárti sajtó készíti elő a nyilvánosságban (forrás: Facebook/Kármán András)

A választási kampányban a Tisza Párt több olyan adópolitikai ígéret is megjelent, amely első hallásra kedvezőnek tűnhet a választók számára. Csakhogy az Ellenpont szerint ezek az intézkedések nem ingyenesek, a bevezetésükhöz többletforrásokat kell átcsoportosítania a kormányzatnak, amely jelen állás szerint úgy tűnik, megszorításokhoz fog vezetni.

Adóemelésről ír a kormánypárti sajtó

A Telex gazdasági alportáljaként működő G7-en már megkezdték a Magyar Péter vezette kormány első megszorításának felvezetését.

Már a választási kampány során is hallhattuk a Tiszához köthető szakértők részéről, hogy

a társasági adó 9-ről 25 százalékosra történő drasztikus megemelése is szerepelhet a Tisza tervei között.

Surányi György, az MNB korábbi elnöke az akkor még létező Szabad Európának beszélt arról, hogy az államháztartást a bevételi oldalon, vagyis adóemelésekkel lehetne stabilizálni. Ezek közé tartozna a társasági adó megemelése.

Az Ellenpont cikke a téma számos részletére kitér.