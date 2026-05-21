Itt a bizonyíték? Magyar Péter elintézheti, hogy migránsok lepjék el az országunkat

Ülünk a vonaton! Csak éppen rossz irányba megyünk! Immár az Európai Bizottsággal együtt robogunk a multikulti szakadék felé. Kapaszkodjon mindenki! – írta Németh Balázs, a Fidesz frakcióvezető-helyettese csütörtökön Facebook oldalán azzal kapcsolatban, hogy a tiszások benyújtották első alkotmánymódosítási javaslatukat.
A politikus megjegyzi, Magyar Péter tegnap benyújtott alkotmánymódosításának lényegi része ugyanis nem az, hogy maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök, szerinte ez csak szemfényvesztés, egy „cukorka az Orbán-gyűlölő tiszás keménymagnak.”
Németh Balázs szerint ez az igazán fontos a tiszás alkotmánymódosításban
a politikus szerint a lényeg, hogy
törölni akarják az alaptörvényből azt a részt, amely arról szól, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kiemelt fontosságú cél.
A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza számára nem fontos a magyar önazonosság és a keresztény kultúra védelme, szerinte ezzel
készítik elő a terepet ahhoz, hogy az uniós migrációs paktum elfogadásával muszlim bevándorlók tömegei érkezhessenek az országba.