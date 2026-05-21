Itt a bizonyíték? Magyar Péter elintézheti, hogy migránsok lepjék el az országunkat

Ülünk a vonaton! Csak éppen rossz irányba megyünk! Immár az Európai Bizottsággal együtt robogunk a multikulti szakadék felé. Kapaszkodjon mindenki! – írta Németh Balázs, a Fidesz frakcióvezető-helyettese csütörtökön Facebook oldalán azzal kapcsolatban, hogy a tiszások benyújtották első alkotmánymódosítási javaslatukat.

Az alkotmánymódosítással felülünk egy olyan vonatra, ami nem az önazonosság irányába robog

A politikus megjegyzi, Magyar Péter tegnap benyújtott alkotmánymódosításának lényegi része ugyanis nem az, hogy maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök, szerinte ez csak szemfényvesztés, egy „cukorka az Orbán-gyűlölő tiszás keménymagnak.”