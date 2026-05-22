Kinevezés: egy fizikus felel mostantól az egyetemi oktatásért

Szokatlanul hosszas késlekedést követően rukkolt elő a Tisza az új felsőoktatásért felelős államtitkár személyével. Katz Sándor fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
Lannert Judit, a Tisza oktatásügyi minisztere bejelentette az új felsőoktatásért felelős államtitkár személyét. Katz Sándor fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az elmúlt években pedig az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatójaként tevékenykedett.
Késlekedő kinevezések
Megjegyzendő: Magyar Péter kormányát több kritika is érte amiatt, hogy szokatlanul lassan haladt az államtitkári kinevezésekkel, az oktatási tárca pedig a többi területhez képest is későn jutott el konkrét személyi döntésig.
