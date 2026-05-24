Kiderült, kik lettek az új államtitkárok: 55 kinevezés egy nap alatt

Ötvenöt államtitkárt neveztek ki, kedden már munkába is állnak – jelentette be Magyar Péter, a részletes lista a Magyar Közlönyben jelent meg.
Magyar Péter bejelentette az új államtitkárokat, javaslatára a köztársasági elnök összesen 55 államtitkárt nevezett ki. Az új vezetők átlagéletkora 49 év, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. A kinevezettek összesen 103 diplomával rendelkeznek, legnagyobb arányban jogi, közgazdasági, műszaki és társadalomtudományi háttérrel.
Az új kormányzati struktúrában több ismert név is feltűnik: Kustánczi Norbert a kormányzati kommunikációért felel a Miniszterelnökségen, Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár lett, míg
Nagy Ervin a kultúráért felelős területet kapta.
A rendészeti területet Tóth Gábor irányítja.
Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős Minisztérium
- Árvay Nikolett parlamenti államtitkár
- Búza László élelmiszer-gazdaságért, -forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár
- Jobbágy Krisztina közös agrárpolitikáért, nemzetközi kapcsolatokért és fejlesztésért felelős államtitkár
- Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár
Belügyminisztérium
- Halmai Ferenc Tibor parlamenti államtitkár
- Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár
- Tóth Gábor rendészeti államtitkár
Egészségügyi Minisztérium
- Buga László kórházi fekvő- és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkár
- Porpáczy Krisztina alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár
- Svéd Tamás parlamenti államtitkár
- Vokó Zoltán népegészségügyért felelős államtitkár
Élő Környezetért Felelős Minisztérium
- Bögi Viktória parlamenti államtitkár
- Kelemen Ágnes vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár
- Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes körforgásos gazdaságért és környezetvédelemért felelős államtitkár
- Kőrösi Levente biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár
Gazdasági és Energetikai Minisztérium
- Fábián Ágnes gazdaságfejlesztési államtitkár
- Porcher Áron parlamenti államtitkár
- Tótth András energetikai államtitkár
- Zolnay Judit külgazdasági államtitkár
Honvédelmi Minisztérium
- Kürtös László Antal parlamenti államtitkár
- Sándor Zsolt digitalizációs és kibervédelmi államtitkár
- Varga Attila Elek honvédelmi államtitkár
Igazságügyi Minisztérium
- Bódis Péter parlamenti államtitkár
- Közlekedési és Beruházási Minisztérium
- Barna Zsolt közúti közlekedésért felelős államtitkár
- Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár
- Szemerey Samu építészeti államtitkár
Külügyminisztérium
- Breuer Klára bilaterális kapcsolatokért felelős államtitkár
- Mészáros Krisztián multilaterális ügyekért felelős államtitkár
- Velkey György László parlamenti államtitkár
Miniszterelnökség
- Bíró-Nagy András szakpolitikáért felelős államtitkár
- Csontos Bence parlamenti államtitkár
- Kustánczi Norbert kormányzati kommunikációért felelős államtitkár
- Nagy Zsófia stratégiai államtitkár
Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium
- Benedek Bulcsu Balázs közigazgatási államtitkár
- Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár
- Kapronczai Balázs parlamenti államtitkár
- Kereki Judit gyermekügyekért felelős államtitkár
- Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár
- Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori oktatásért felelős államtitkár
Pénzügyminisztérium
- Barabás Gyula államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár
- Boda Nikoletta parlamenti államtitkár
- Kövesdy Attila adópolitikáért felelős államtitkár
Szociális és Családügyi Minisztérium
- Barna-Szabó Tímea parlamenti államtitkár
- Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár
- Gyurkó Szilvia Veronika gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár
- Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár
Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium
- Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár
- Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár
- Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár
- Tompa Enikő parlamenti államtitkár
Tudományos és Technológiai Minisztérium
- Bicskei László parlamenti államtitkár
- Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár
- Polereczki Andrea digitalizációs államtitkár
Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium
- Stumpf Péter Bence parlamenti államtitkár
- Szabó Mátyás vidék- és területfejlesztési államtitkár
