Trump sokkolta a világot: bejelentette a háború végét

Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

Magyar Péter

Kiderült, kik lettek az új államtitkárok: 55 kinevezés egy nap alatt

Ötvenöt államtitkárt neveztek ki, kedden már munkába is állnak – jelentette be Magyar Péter, a részletes lista a Magyar Közlönyben jelent meg.
Magyar Péter nagy ervin államtitkár

Magyar Péter bejelentette az új államtitkárokat, javaslatára a köztársasági elnök összesen 55 államtitkárt nevezett ki. Az új vezetők átlagéletkora 49 év, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. A kinevezettek összesen 103 diplomával rendelkeznek, legnagyobb arányban jogi, közgazdasági, műszaki és társadalomtudományi háttérrel.

Kiderült, kik lettek az új államtitkárok: 55 kinevezés egy nap alatt

Az új kormányzati struktúrában több ismert név is feltűnik: Kustánczi Norbert a kormányzati kommunikációért felel a Miniszterelnökségen, Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár lett, míg 

Nagy Ervin a kultúráért felelős területet kapta.

 A rendészeti területet Tóth Gábor irányítja.

Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős Minisztérium

  • Árvay Nikolett parlamenti államtitkár
  • Búza László élelmiszer-gazdaságért, -forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár
  • Jobbágy Krisztina közös agrárpolitikáért, nemzetközi kapcsolatokért és fejlesztésért felelős államtitkár
  • Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár

Belügyminisztérium

  • Halmai Ferenc Tibor parlamenti államtitkár
  • Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár
  • Tóth Gábor rendészeti államtitkár

Egészségügyi Minisztérium

  • Buga László kórházi fekvő- és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkár
  • Porpáczy Krisztina alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár
  • Svéd Tamás parlamenti államtitkár
  • Vokó Zoltán népegészségügyért felelős államtitkár

Élő Környezetért Felelős Minisztérium

  • Bögi Viktória parlamenti államtitkár
  • Kelemen Ágnes vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár
  • Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes körforgásos gazdaságért és környezetvédelemért felelős államtitkár
  • Kőrösi Levente biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár

Gazdasági és Energetikai Minisztérium

  • Fábián Ágnes gazdaságfejlesztési államtitkár
  • Porcher Áron parlamenti államtitkár
  • Tótth András energetikai államtitkár
  • Zolnay Judit külgazdasági államtitkár

Honvédelmi Minisztérium

  • Kürtös László Antal parlamenti államtitkár
  • Sándor Zsolt digitalizációs és kibervédelmi államtitkár
  • Varga Attila Elek honvédelmi államtitkár

Igazságügyi Minisztérium

  • Bódis Péter parlamenti államtitkár
  • Közlekedési és Beruházási Minisztérium
  • Barna Zsolt közúti közlekedésért felelős államtitkár
  • Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár
  • Szemerey Samu építészeti államtitkár

Külügyminisztérium

  • Breuer Klára bilaterális kapcsolatokért felelős államtitkár
  • Mészáros Krisztián multilaterális ügyekért felelős államtitkár
  • Velkey György László parlamenti államtitkár

Miniszterelnökség

  • Bíró-Nagy András szakpolitikáért felelős államtitkár
  • Csontos Bence parlamenti államtitkár
  • Kustánczi Norbert kormányzati kommunikációért felelős államtitkár
  • Nagy Zsófia stratégiai államtitkár

Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium

  • Benedek Bulcsu Balázs közigazgatási államtitkár
  • Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár
  • Kapronczai Balázs parlamenti államtitkár
  • Kereki Judit gyermekügyekért felelős államtitkár
  • Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár
  • Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori oktatásért felelős államtitkár

Pénzügyminisztérium

  • Barabás Gyula államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár
  • Boda Nikoletta parlamenti államtitkár
  • Kövesdy Attila adópolitikáért felelős államtitkár

Szociális és Családügyi Minisztérium

  • Barna-Szabó Tímea parlamenti államtitkár
  • Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár
  • Gyurkó Szilvia Veronika gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár
  • Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium

  • Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár
  • Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár
  • Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár
  • Tompa Enikő parlamenti államtitkár

Tudományos és Technológiai Minisztérium

  • Bicskei László parlamenti államtitkár
  • Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár
  • Polereczki Andrea digitalizációs államtitkár

Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium

  • Stumpf Péter Bence parlamenti államtitkár
  • Szabó Mátyás vidék- és területfejlesztési államtitkár

