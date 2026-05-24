Magyar Péter bejelentette az új államtitkárokat, javaslatára a köztársasági elnök összesen 55 államtitkárt nevezett ki. Az új vezetők átlagéletkora 49 év, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. A kinevezettek összesen 103 diplomával rendelkeznek, legnagyobb arányban jogi, közgazdasági, műszaki és társadalomtudományi háttérrel.

Kiderült, kik lettek az új államtitkárok: 55 kinevezés egy nap alatt

Az új kormányzati struktúrában több ismert név is feltűnik: Kustánczi Norbert a kormányzati kommunikációért felel a Miniszterelnökségen, Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár lett, míg

Nagy Ervin a kultúráért felelős területet kapta.

A rendészeti területet Tóth Gábor irányítja.

Agrár- és Élelmiszer-gazdaságért Felelős Minisztérium

Árvay Nikolett parlamenti államtitkár

Búza László élelmiszer-gazdaságért, -forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár

Jobbágy Krisztina közös agrárpolitikáért, nemzetközi kapcsolatokért és fejlesztésért felelős államtitkár

Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár

Belügyminisztérium

Halmai Ferenc Tibor parlamenti államtitkár

Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár

Tóth Gábor rendészeti államtitkár

Egészségügyi Minisztérium

Buga László kórházi fekvő- és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkár

Porpáczy Krisztina alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár

Svéd Tamás parlamenti államtitkár

Vokó Zoltán népegészségügyért felelős államtitkár

Élő Környezetért Felelős Minisztérium

Bögi Viktória parlamenti államtitkár

Kelemen Ágnes vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár

Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes körforgásos gazdaságért és környezetvédelemért felelős államtitkár

Kőrösi Levente biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár

Gazdasági és Energetikai Minisztérium

Fábián Ágnes gazdaságfejlesztési államtitkár

Porcher Áron parlamenti államtitkár

Tótth András energetikai államtitkár

Zolnay Judit külgazdasági államtitkár

Honvédelmi Minisztérium

Kürtös László Antal parlamenti államtitkár

Sándor Zsolt digitalizációs és kibervédelmi államtitkár

Varga Attila Elek honvédelmi államtitkár

Igazságügyi Minisztérium

Bódis Péter parlamenti államtitkár

Közlekedési és Beruházási Minisztérium

Barna Zsolt közúti közlekedésért felelős államtitkár

Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár

Szemerey Samu építészeti államtitkár

Külügyminisztérium

Breuer Klára bilaterális kapcsolatokért felelős államtitkár

Mészáros Krisztián multilaterális ügyekért felelős államtitkár

Velkey György László parlamenti államtitkár

Miniszterelnökség

Bíró-Nagy András szakpolitikáért felelős államtitkár

Csontos Bence parlamenti államtitkár

Kustánczi Norbert kormányzati kommunikációért felelős államtitkár

Nagy Zsófia stratégiai államtitkár

Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium

Benedek Bulcsu Balázs közigazgatási államtitkár

Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár

Kapronczai Balázs parlamenti államtitkár

Kereki Judit gyermekügyekért felelős államtitkár

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár

Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori oktatásért felelős államtitkár

Pénzügyminisztérium

Barabás Gyula államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár

Boda Nikoletta parlamenti államtitkár

Kövesdy Attila adópolitikáért felelős államtitkár

Szociális és Családügyi Minisztérium

Barna-Szabó Tímea parlamenti államtitkár

Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár

Gyurkó Szilvia Veronika gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár

Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium

Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár

Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár

Tompa Enikő parlamenti államtitkár

Tudományos és Technológiai Minisztérium

Bicskei László parlamenti államtitkár

Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár

Polereczki Andrea digitalizációs államtitkár

Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium