Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij sokkoló döntésén ámuldozik a világ – titkos tervről rántja le a leplet a The Economist

Ezt látnia kell!

Sokkoló kudarc: óriási robbanás rázta meg a floridai űrközpont környékét – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Jelentősen nőtt az Amnesty International Magyarország bevétele 2025-ben – számolt be a Mandiner. A szervezet beszámolója szerint a források döntő része továbbra is külföldről érkezett, miközben az szja-felajánlások és az adományok összege is emelkedett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amnesty International Magyarországkülföldi támogatásszjalmbtq-lobbiEurópai Unió

Az Amnesty International Magyarország 2025-ben összesen 532,279 millió, azaz több mint félmilliárd forint bevételt könyvelhetett el, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi 465,673 millió forinthoz képest. A Mandiner szerint a szervezet bevételeinek meghatározó része továbbra is külföldi forrásokból származott: 

Amnesty International Magyarország
Az Amnesty International Magyarország nagy hangsúlyt fektet az LMBTQ-közösségekkel kapcsolatos programokra (Forrás: Magyar Nemzet)

Az Európai Unió költségvetéséből, más államoktól és nemzetközi szervezetektől több mint 455 millió forint érkezett hozzájuk.

Tovább nőttek a külföldi támogatások

Ugyan a bevételek döntő hányadát 2025-ben is külföldi támogatások tették ki, de az egy százalékos szja-felajánlásokból is több pénz érkezett. Az adózók tavaly mintegy 5,2 millió forinttal támogatták a szervezetet, ami növekedést jelent a 2024-es közel 4 millió forinthoz képest. Emellett az adományok összege is látványosan emelkedett: míg 2023-ban 50,48 millió forint érkezett különböző donoroktól, addig 2025-ben ez már elérte a 66,67 millió forintot.

Így kerülhet be a genderlobbi az iskolákba

Kampányok, civil együttműködések és LMBTQ-programok

A szervezet közhasznúsági jelentése szerint 2025-ben összesen 26 kampányt indított jogsértések külföldi áldozatainak védelmében. Emellett rendszeresen tájékoztatták támogatóikat nemzetközi tevékenységükről, valamint kiemelték a Civil Koalícióban végzett munkájukat is.

A dokumentum szerint az Amnesty több civil szervezetet is támogatott, köztük a Háttér Társaságot, a Civil Kollégium Alapítványt és az Az Emberség Erejével Alapítványt. 

A beszámoló külön hangsúlyozza az LMBTQ-közösségekkel kapcsolatos programokat és az általuk fontosnak tartott jogvédelmi tevékenységeket is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!