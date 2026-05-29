Az Amnesty International Magyarország 2025-ben összesen 532,279 millió, azaz több mint félmilliárd forint bevételt könyvelhetett el, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi 465,673 millió forinthoz képest. A Mandiner szerint a szervezet bevételeinek meghatározó része továbbra is külföldi forrásokból származott:
Az Európai Unió költségvetéséből, más államoktól és nemzetközi szervezetektől több mint 455 millió forint érkezett hozzájuk.
Tovább nőttek a külföldi támogatások
Ugyan a bevételek döntő hányadát 2025-ben is külföldi támogatások tették ki, de az egy százalékos szja-felajánlásokból is több pénz érkezett. Az adózók tavaly mintegy 5,2 millió forinttal támogatták a szervezetet, ami növekedést jelent a 2024-es közel 4 millió forinthoz képest. Emellett az adományok összege is látványosan emelkedett: míg 2023-ban 50,48 millió forint érkezett különböző donoroktól, addig 2025-ben ez már elérte a 66,67 millió forintot.
Kampányok, civil együttműködések és LMBTQ-programok
A szervezet közhasznúsági jelentése szerint 2025-ben összesen 26 kampányt indított jogsértések külföldi áldozatainak védelmében. Emellett rendszeresen tájékoztatták támogatóikat nemzetközi tevékenységükről, valamint kiemelték a Civil Koalícióban végzett munkájukat is.
A dokumentum szerint az Amnesty több civil szervezetet is támogatott, köztük a Háttér Társaságot, a Civil Kollégium Alapítványt és az Az Emberség Erejével Alapítványt.
A beszámoló külön hangsúlyozza az LMBTQ-közösségekkel kapcsolatos programokat és az általuk fontosnak tartott jogvédelmi tevékenységeket is.