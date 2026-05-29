Az Amnesty International Magyarország 2025-ben összesen 532,279 millió, azaz több mint félmilliárd forint bevételt könyvelhetett el, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi 465,673 millió forinthoz képest. A Mandiner szerint a szervezet bevételeinek meghatározó része továbbra is külföldi forrásokból származott:

Az Amnesty International Magyarország nagy hangsúlyt fektet az LMBTQ-közösségekkel kapcsolatos programokra (Forrás: Magyar Nemzet)

Az Európai Unió költségvetéséből, más államoktól és nemzetközi szervezetektől több mint 455 millió forint érkezett hozzájuk.

Tovább nőttek a külföldi támogatások

Ugyan a bevételek döntő hányadát 2025-ben is külföldi támogatások tették ki, de az egy százalékos szja-felajánlásokból is több pénz érkezett. Az adózók tavaly mintegy 5,2 millió forinttal támogatták a szervezetet, ami növekedést jelent a 2024-es közel 4 millió forinthoz képest. Emellett az adományok összege is látványosan emelkedett: míg 2023-ban 50,48 millió forint érkezett különböző donoroktól, addig 2025-ben ez már elérte a 66,67 millió forintot.