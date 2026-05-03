Anyák napja: nézzük a számokat!

A választás utáni időszakban zajlik a leköszönő kormány és a megválasztott párt politikusai közötti átadási procedúra. A folyamatnak része az elmúlt 16 év értékelése is, amelyben az anyák napja nem pusztán egy ünnep a többi között, hanem a világon egyedülálló magyar családtámogatási rendszer szimbóluma is, hiszen annak középpontjában a gyermeket vállaló nők, az édesanyák állnak. Erről a témáról közölt számadatokat Nacsa Lőrinc KDNP-s politikus, a leköszönő kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

Nacsa Lőrinc sorozatot indított a közösségi oldalán a leköszönő és az új kormány közötti átadás-átvétel folyamatáról, amelynek vasárnapi része az anyák napja alkalmából mutatja be az elmúlt 16 év családpolitikáját számokkal:

Anyák napja egy visszatekintés is

Mutatjuk a Nacsa Lőrinc által közölt adatokat:

Családokra fordított költségvetési kiadás:

2010-es költségvetés: 950 milliárd forint

2026-os költségvetés: 4802 milliárd forint

Többgyermekes édesanyák és 30 év alatti egy gyermekes édesanyák szja-kulcsa:

2010: 18% és 36%

2026: 0% (életük végéig)

Gyermekgondozási díj (GYED) maximális összege és adótartalma:

2010: bruttó 100 100 forint, szja-val terhelt

2026: bruttó 451 920 forint, szja-mentes

Kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatása:

2010 április: 66%

2026 április: 80%

Természetesen az ehhez szükséges támogatással, jogszabályi védelemmel, rugalmassággal.