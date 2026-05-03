Orbán Viktor: Isten éltesse az Édesanyákat!

Isten éltesse az Édesanyákat! – teszi meg az anyák napja alkalmából kötelező üdvözlést a leköszönő kormányfő.

Orbán Viktor anyák napja alkalmából közölt üdvözlése nem pusztán egy megszokott ünnepi gesztus, hanem az elmúlt 16 év családpolitikájának fontos szimbóluma is (forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Anyák napja a leköszönő kormány családpolitikáját szimbolizálja

Az ünnepeink alkalmával tömegek számára vált szokássá, hogy a közösségi oldalakon üdvözleteket, megemlékezéseket tegyenek közzé. Az anyák napja viszont a most leköszönő kormányzati szereplők, köztük a kormányfő részéről nem csupán egy gesztus a sok közül, hanem az elmúlt 16 év családtámogatási stratégiájának szimbóluma is egyben, amely a magyar történelemben soha nem tapasztalt módon adott segítséget az édesanyáknak a gyerekvállalás és nevelés terheinek enyhítésében.