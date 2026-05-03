Orbán Viktor: Isten éltesse az Édesanyákat!

Azt még a Fidesz-KDNP-kormány legkeményebb kritikusai is elismerik, hogy Magyarországon az anyák és a gyerekvállalás soha nem tapasztalt mértékben lettek támogatva az elmúlt években. Így Orbán Viktor leköszönő kormányfő részéről az anyák napja alkalmából közölt üdvözlés nem csupán egy szokásos emberi gesztus, hanem az elmúlt 16 év kormányzati politikájának fontos szimbóluma is.
Isten éltesse az Édesanyákat! – teszi meg az anyák napja alkalmából kötelező üdvözlést a leköszönő kormányfő.
Anyák napja a leköszönő kormány családpolitikáját szimbolizálja
Az ünnepeink alkalmával tömegek számára vált szokássá, hogy a közösségi oldalakon üdvözleteket, megemlékezéseket tegyenek közzé. Az anyák napja viszont a most leköszönő kormányzati szereplők, köztük a kormányfő részéről nem csupán egy gesztus a sok közül, hanem az elmúlt 16 év családtámogatási stratégiájának szimbóluma is egyben, amely a magyar történelemben soha nem tapasztalt módon adott segítséget az édesanyáknak a gyerekvállalás és nevelés terheinek enyhítésében.
