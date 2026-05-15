Egy hónapja nyert választást a Tisza, máris itt vannak az első áremelések

Eddig korlátozva volt a nagy multik nyerészkedése az embereken, de az új kormány ennek véget vet. Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője arról számolt be, hogy több tech-cég, illetve bank jelentett be átlagosan 4,4 százalékos áremelést, ami komoly terhet róhat a magyar családokra is.
Egységes, inflációkövető áremelés készül számos nemzetközi szolgáltató és bank. Szűcs Gábor szerint a nagyrészt külföldi tulajdonban lévő vállalatok profitja eddig a családtámogatási rendszer sikeres működését szolgálta, mostantól pedig a magyar családok fogják ezen cégek megnövekedett profitját finanszírozni.
Ezek a multik jelentettek be áremelést
Számos szolgáltató megkezdte az inflációkövető díjkorrekció végrehajtásának előkészítését, júliustól 4,4 százalékos emelést jelentettek be az alábbi telekommunikációs cégek:
- Magyar Telekom
- Yettel
- One
Szintén áremelkedésre számíthatnak az
- OTP,
- az ErseBank,
- az UniCredit,
- a CIB,
- az MBH és
- a Raiffeisen Bank ügyfelei.
Gondolom, ez már a működő és emberséges Magyarország része”
– jegyezte meg ironikusan Szűcs Gábor.
