Egy hónapja nyert választást a Tisza, máris itt vannak az első áremelések

Egységes, inflációkövető áremelés készül számos nemzetközi szolgáltató és bank. Szűcs Gábor szerint a nagyrészt külföldi tulajdonban lévő vállalatok profitja eddig a családtámogatási rendszer sikeres működését szolgálta, mostantól pedig a magyar családok fogják ezen cégek megnövekedett profitját finanszírozni.

Szűcs Gábor figyelmeztetett a várható áremelésekre (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Ezek a multik jelentettek be áremelést

Számos szolgáltató megkezdte az inflációkövető díjkorrekció végrehajtásának előkészítését, júliustól 4,4 százalékos emelést jelentettek be az alábbi telekommunikációs cégek:

Magyar Telekom

Yettel

One

Szintén áremelkedésre számíthatnak az

OTP,

az ErseBank,

az UniCredit,

a CIB,

az MBH és

a Raiffeisen Bank ügyfelei.

Gondolom, ez már a működő és emberséges Magyarország része”

– jegyezte meg ironikusan Szűcs Gábor.