Egy hónapja nyert választást a Tisza, máris itt vannak az első áremelések

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Eddig korlátozva volt a nagy multik nyerészkedése az embereken, de az új kormány ennek véget vet. Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője arról számolt be, hogy több tech-cég, illetve bank jelentett be átlagosan 4,4 százalékos áremelést, ami komoly terhet róhat a magyar családokra is.
Egységes, inflációkövető áremelés készül számos nemzetközi szolgáltató és bank. Szűcs Gábor szerint a nagyrészt külföldi tulajdonban lévő vállalatok profitja eddig a családtámogatási rendszer sikeres működését szolgálta, mostantól pedig a magyar családok fogják ezen cégek megnövekedett profitját finanszírozni.

Szűcs Gábor figyelmeztetett a várható áremelésekre (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Ezek a multik jelentettek be áremelést

Számos szolgáltató megkezdte az inflációkövető díjkorrekció végrehajtásának előkészítését, júliustól 4,4 százalékos emelést jelentettek be az alábbi telekommunikációs cégek:

  • Magyar Telekom
  • Yettel
  • One

Szintén áremelkedésre számíthatnak az

  • OTP,
  • az ErseBank,
  • az UniCredit,
  • a CIB,
  • az MBH és
  • a Raiffeisen Bank ügyfelei.

Gondolom, ez már a működő és emberséges Magyarország része”

– jegyezte meg ironikusan Szűcs Gábor.

 

 

