Az átadás-átvételt csak Magyar Péter nem tudta méltósággal kezelni

„A Fidesz és a Tisza-kormány tagjai találkoztak, és megtörtént az átadás-átvétel. Egy ember nem volt képes ezt (sem) méltósággal kezelni: Magyar Péter” – fogalmazott Facebook-videójában Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője a minisztériumok közötti átadás-átvétel kapcsán.

A fideszes politikus szerint a korábbi Fidesz–KDNP-kormány és az új Tisza-kormány miniszterei egyaránt konstruktívan álltak a folyamathoz. Elmondása alapján a korábbi kabinet tagjai, valamint az apparátus részletesen előkészítették az átadáshoz szükséges dokumentációt és szakmai anyagokat, amiért Gulyás Gergely külön köszönetet is mondott.

Magyar Péter személyeskedett

Szűcs Gábor ugyanakkor azt állította, hogy Magyar Péter még ezt a hivatalos eseményt is személyeskedésre és politikai üzengetésre használta fel. A képviselő szerint a miniszterelnök több alkalommal odaszúrt korábbi kormánytagoknak, személyeskedő megjegyzéseket tett, valamint Rogán Antalnak és Gulyás Gergelynek is beszólt.

Szűcs Gábor arra is kitért, hogy Magyar Péter kommunikációja már nemzetközi figyelmet is kiváltott.

Példaként említette a svájci Weltwoche főszerkesztőjének nyilatkozatát, aki szerint a magyar miniszterelnök kommunikációs stílusa „olyan, mintha egy diktátor lenne”. A fideszes képviselő szerint mindez nem méltó Magyarország kormányához, és a magyar emberek sem ezt várják el egy miniszterelnöktől egy ilyen hivatalos esemény során.