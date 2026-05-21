Az MCC alapítója párbeszédet szeretne a kormánnyal

„Az intézmény jövője veszélyben van, kötelességemnek érzem, hogy mint alapító fellépjek a védelmében” – fogalmazott közleményében Tombor András, aki párbeszédet kezdeményez a magyar állammal a Mathias Corvinus Collegium jövőjéről, a diákok, az oktatók és az intézmény vagyonának sorsáról.

Mint ismert, Magyar Péter választási győzelme utáni nemzetközi sajtótájékoztatón megismételte a párt programjában is szereplő ígéretet, miszerint meg fogják szüntetni a Matthias Corvinus Collegium (MCC) állami támogatását. Ezzel kapcsolatban a pártprogramban egész pontosan az az ígéret szerepel, hogy „visszaszerezzük a Matthias Corvinus Collegium részére juttatott állami vagyont, és megszüntetjük az MCC-re jellemző, káros gyakorlatot, amely tehetséggondozásnak álcázva az állampártok politikai és ideológiai bázisát építi, közpénzből”.

A kormány által benyújtott alaptörvény-módosítás szerint az állam visszaveszi az alapítványok alapító jogait, valamint meg is szüntetheti ezeket, és ebben az esetben az alapítvány vagyona az államhoz kerül. Az MCC jövője érdekében elindult egyébként már diákkezdeményezés is, amelyet már több mint 600-an írtak alá.

Harmincéves múlt

Tombor András, az MCC alapítója közleményében felidézte: a rendszerváltás óta működő intézmény immár harmincéves múltra tekint vissza a hazai tehetséggondozásban. Mint írta, az MCC kezdettől azt a célt tűzte ki maga elé, hogy társadalmi háttértől,

anyagi helyzettől vagy politikai véleménytől függetlenül kutassa fel a tehetségeket, és a lehető legmagasabb színvonalú képzést biztosítsa számukra.

Tombor András szerint az intézmény az elmúlt évtizedekben a társadalmi mobilitás egyik legfontosabb eszközévé vált. Hangsúlyozta: a szakmai fejlődés mellett az MCC közösséget is adott a diákoknak, akik sok esetben életre szóló barátságokra és kapcsolatokra tettek szert.

Az intézmény jelenleg közel nyolcezer diáknak biztosít képzést az általános iskola felső tagozatától egészen a doktori képzésig.

A közlemény kitért arra is, hogy az MCC már több mint egy évtizede jelen van Erdélyben és Kárpátalján, az elmúlt időszakban pedig a Felvidéken és a Vajdaságban is megkezdte működését az összmagyarság érdekeit szem előtt tartva.