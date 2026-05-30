Bajnokok Ligája-döntő: a balliberálisok korábban támadták, most ünneplik

– Örömmel látom, hogy kezd kialakulni az az egységes álláspont, hogy megéri nagy sportesemény házigazdájának lenni. Rengeteg a pozitív hatása a magyar gazdaságra, a turizmusra, és talán még ezeknél is fontosabb: hogy a fiataloknak, a gyerekeknek megjött a kedvük a sportoláshoz, a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Németh Balázs. A Fidesz képviselője rámutatott: ugyan a fél világ Budapestre figyel a Bajnokok ligája- (BL) döntő miatt, de ne feledjük:

miközben a balliberális oldal ünnepli ezt a sporteseményt, korábban ők voltak azok, akik az elmúlt 16 évben mindent megtettek azért, hogy a sport, a sportlétesítmények és a nagy sportrendezvények ellen hergeljék a magyar embereket.

– Ha rajtuk múlt volna, akkor nemhogy BL-döntő, Puskás Aréna sem lenne Budapesten. Kizárólag a nemzeti oldalnak köszönhető, hogy Magyarország az elmúlt másfél évtizedben több, a maihoz hasonló nagy világesemény házigazdája lehetett. Büszkék lehetünk rá. Sok sikert mára is a szervezőknek! – mondta Németh Balázs.