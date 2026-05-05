Nyomozást indított a rendőrség Balásy Gyula cégcsoportjának az ügyei kapcsán

A rendőrség közleménye szerint Balásy Gyula cégeivel kapcsolatban a médiában múlt héten megjelent, egyelőre csak feltételezett vagyonmenekítéssel kapcsolatban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytat eljárást.
A rendőrség megerősítette, hogy Balásy Gyula cégeinek a feltételezetten túlárazott szerződéseivel összefüggésben folyamatban van jelenleg egy eljárás
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen. Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, melyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént”
- olvasható a rendőrség közleményében.
A rendőrség jelezte, hogy a fenti eljárástól függetlenül a cégcsoporttal kapcsolatos, túlárazott szerződésekkel összefüggésben is büntetőeljárást folytatnak ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt. A közlemény szerint a fentieken túl a nyomozásokról bővebb tájékoztatás nem adható.
Mint ismeretes Balásy Gyula médiavállakozó hétfőn jelentette be, hogy lemond valamennyi rendezvényszervező, kommunikációs és médiacégében birtokolt tulajdonrészéről, illetve azokat átadja az állam részére. Az üzletember ezt a Kontrollnak adott interjúban jelentette be. A cégtulajdonos elmondta: a polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalást tett, amiben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az államnak. Állítása szerint azért nem fordult ezzel az üggyel az ügyészséghez, mert tudomása szerint nem követtek el bűncselekményt. Mint mondta, úgy tudja, volt egy bejelentés azzal kapcsolatban, hogy túlárazott munkáik voltak, azonban még nem hallgatták ki őket. El tudnak számolni minden állami megbízásukkal, az átadáskor pedig ezek a dokumentumok is ott lesznek – tette hozzá.