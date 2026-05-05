Nyomozást indított a rendőrség Balásy Gyula cégcsoportjának az ügyei kapcsán

A rendőrség közleménye szerint Balásy Gyula cégeivel kapcsolatban a médiában múlt héten megjelent, egyelőre csak feltételezett vagyonmenekítéssel kapcsolatban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytat eljárást.

Közlemény adott ki a rendőrség, amely szerint a hatóság elkezdte a kivizsgálását a Balásy Gyula rendezvényszervező cégcsoportjával kapcsolatos ügyleteknek. Az eljárás részeként már bizonyos pénzösszegek lefoglalására és egyes számlák zárolására is sor került Balásy Gyula cégeinek tevékenységével összefüggésben. Fotó: YouTube / Kontroll



A rendőrség megerősítette, hogy Balásy Gyula cégeinek a feltételezetten túlárazott szerződéseivel összefüggésben folyamatban van jelenleg egy eljárás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen. Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, melyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént”

- olvasható a rendőrség közleményében.

A rendőrség jelezte, hogy a fenti eljárástól függetlenül a cégcsoporttal kapcsolatos, túlárazott szerződésekkel összefüggésben is büntetőeljárást folytatnak ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt. A közlemény szerint a fentieken túl a nyomozásokról bővebb tájékoztatás nem adható.