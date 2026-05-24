A tiszás propagandagépezet hadihajói a balliberális influenszerek voltak

Hosszú évek alatt organikus úton felépített videós csatornák, egy botrány miatt összehívott tüntetés, majd besorolás a 2024 februárjában felbukkant új reménység, Magyar Péter mögé. Ezek a főbb mérföldkövei annak a Fidesz-ellenes balliberális influenszerek világának, amely az utóbbi időszakban különböző hangon, de ugyanazt sulykolva szidta az Orbán-kormányt – írta a Magyar Nemzet vasárnap.

A balliberális influenszerek hergelésébe azért Magyar Péter is besegített
Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A lap rámutat,

a sokszor trágár módon megfogalmazott üzeneteket pedig egyrészt felkapta a magát független nevező sajtó, másrészt szárnyára vette a közösségi média algoritmusa, így pedig a balliberális influenszervilág szavazók millióihoz érhetett el.

A választás előtti kormányváltó hangulat kialakításában fontos szerepet játszottak a digitális térben, közelebbről a különböző közösségi platformokon aktív véleményformálók, az úgynevezett influenszerek, akik azonban

nem ebben a választási kampányban kezdték a közéleti tevékenységüket. A hangadók, vagyis a legszélesebb közönséghez eljutó, több százezres követői bázissal rendelkező szereplők már a 2022-es választások előtt felléptek az akkori balliberális ellenzéki összefogás támogatóiként.

A balliberális influenszerek nem ma kezdték

Az első helyen szereplő Potttyondy Edina szabadszájú, kormánykritikus humoristaként lett igazán ismert, a lényeges politikai üzeneteket a régi kommunista agitációs és propagandaosztály (agitprop) hatékonyságával közvetítő monológjaival.

A kegyelmi ügy az egyik kulcsmomentuma volt annak a fordulatnak, ami az ellenzéki oldalon alapvető és villámgyors változásokat hozott, ugyanis ezt lovagolta meg Magyar Péter, aki mögé egyből felsorakoztak a régi balliberális véleményvezérek is, Juhász Péter is felvette a fonalat.

Molnár Áron NoÁr a Tisza mellett nyíltan kiálló agitátortól soha nem állt távol a gyűlöletkeltés, az uszítás. Nemrég középső ujját feltartva kívánt a fideszeseknek „k...rva jó évet”, korábban pedig nyíltan megfenyegette a korábbi kormány tagjait és munkatársait,

Egészen más pályaívet futott be Vályi István, aki 2007-ben indította el a YouTube-csatornáját autós szakértőként, újságíróként, majd hosszú évek után tavaly ősszel a Szőlő utcai történések kapcsán politizálni kezdett. Az időközben bezárt javító-nevelő intézet ügyében került a figyelem középpontjába, miután elferdítette a tényeket, a kormány lejáratását célzó álhíreket terjesztett.

A teljes írás a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

@valyiistvanofficial Mit érdemel az, aki ezt csinálja? Mit érdemel az, aki tud/tudott erről és nem tesz semmit? Mit érdemel az, aki ezt takargatja, maszatolja, elkeni és netán maga is részt vesz benne? Mit érdemel az, aki szerint ez rendben van? Mit érdemel az, aki minden figyelmeztetés ellenére kitünteti, kinevezi? Mit érdemel az, aki átvilágítja és azt mondja: minden oké? Mit érdemel az, aki még feljelent, ahelyett, hogy nyomozna? Hol tartunk most? Kik azok? Kik? Fordítsátok el a fejeteket, én nem fogom. Nekem is vannak gyerekeim, apa vagyok és soha semmit nem tudtam jobban gyűlölni, mint azt, amikor azokat bántják, akik nem tudják megvédeni magukat. Legyen felírva, legyen feljegyezve, legyen elszámolva, én is azt kívánom, kivétel nélkül, pártállástól függetlenül. Mert van bűn, amire nincs bocsánat. Cinkos, aki néma. https://wmn.hu/ugy/65587-molnar-laszlo-tegyesz-kuslits-juhasz #igazságotagyerekeknek #biztonságotagyerekeknek ♬ eredeti hang - Vályi István

 

