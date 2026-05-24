A tiszás propagandagépezet hadihajói a balliberális influenszerek voltak

Hosszú évek alatt organikus úton felépített videós csatornák, egy botrány miatt összehívott tüntetés, majd besorolás a 2024 februárjában felbukkant új reménység, Magyar Péter mögé. Ezek a főbb mérföldkövei annak a Fidesz-ellenes balliberális influenszerek világának, amely az utóbbi időszakban különböző hangon, de ugyanazt sulykolva szidta az Orbán-kormányt – írta a Magyar Nemzet vasárnap.

A balliberális influenszerek hergelésébe azért Magyar Péter is besegített

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A lap rámutat,

a sokszor trágár módon megfogalmazott üzeneteket pedig egyrészt felkapta a magát független nevező sajtó, másrészt szárnyára vette a közösségi média algoritmusa, így pedig a balliberális influenszervilág szavazók millióihoz érhetett el.

A választás előtti kormányváltó hangulat kialakításában fontos szerepet játszottak a digitális térben, közelebbről a különböző közösségi platformokon aktív véleményformálók, az úgynevezett influenszerek, akik azonban

nem ebben a választási kampányban kezdték a közéleti tevékenységüket. A hangadók, vagyis a legszélesebb közönséghez eljutó, több százezres követői bázissal rendelkező szereplők már a 2022-es választások előtt felléptek az akkori balliberális ellenzéki összefogás támogatóiként.

A balliberális influenszerek nem ma kezdték

Az első helyen szereplő Potttyondy Edina szabadszájú, kormánykritikus humoristaként lett igazán ismert, a lényeges politikai üzeneteket a régi kommunista agitációs és propagandaosztály (agitprop) hatékonyságával közvetítő monológjaival.

A kegyelmi ügy az egyik kulcsmomentuma volt annak a fordulatnak, ami az ellenzéki oldalon alapvető és villámgyors változásokat hozott, ugyanis ezt lovagolta meg Magyar Péter, aki mögé egyből felsorakoztak a régi balliberális véleményvezérek is, Juhász Péter is felvette a fonalat.

Molnár Áron NoÁr a Tisza mellett nyíltan kiálló agitátortól soha nem állt távol a gyűlöletkeltés, az uszítás. Nemrég középső ujját feltartva kívánt a fideszeseknek „k...rva jó évet”, korábban pedig nyíltan megfenyegette a korábbi kormány tagjait és munkatársait,