Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Érdekes

Döbbenet: megvan a nyolcadik kontinens

Balogh Levente

Pofára esett az ásványvizes milliárdos

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hiába szóltak arról a hírek, hogy Balogh Levente komoly politikai támogatással érkezik a Magyar Judo Szövetség élére, a tagság végül egyértelmű döntést hozott. A küldöttek elsöprő többséggel Tóth Krisztiánt választották új elnöknek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Balogh LeventeMagyar Judo Szövetségbohár dánielTóth Krisztián

A Magyar Judo Szövetség tisztújítása előtt több sajtóértesülés is arról szólt, hogy az ásványvizes üzletemberként ismert Balogh Levente komoly tiszás támogatással indul az elnöki posztért. A végeredmény azonban egyértelmű lett: Balogh mindössze 20 szavazatot kapott, míg riválisa, Tóth Krisztián 70-et szerzett – írta Bohár Dániel közösségi oldalán.

Balogh Levente
Balogh Levente a Judo Szövetség elnöke Tóth Krisztián olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok judós lett (Forrás: Magyar Nemzet)
Balogh Levente pálfordulása: milliárdos állami támogatások után állt át a Tiszához

Olimpiai bronzérmesre bízták a sportágat

A szövetség új vezetője így az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnoki érmes Tóth Krisztián lett, akit sokan a magyar dzsúdó egyik legsikeresebb és legismertebb alakjának tartanak. Bohár Dániel a történtek kapcsán úgy fogalmazott: 

Tiszás hátszéllel be is adta a pályázatát, de aztán leszavazták.”

A választás eredményét többen úgy értékelik, hogy a sportági szereplők végül inkább egy, a judóból érkező, komoly szakmai múlttal rendelkező jelölt mellett tették le a voksukat. Bohár Dániel bejegyzése végén sok sikert kívánt Tóth Krisztiánnak az új feladatához.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!