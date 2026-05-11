Pofára esett az ásványvizes milliárdos

A Magyar Judo Szövetség tisztújítása előtt több sajtóértesülés is arról szólt, hogy az ásványvizes üzletemberként ismert Balogh Levente komoly tiszás támogatással indul az elnöki posztért. A végeredmény azonban egyértelmű lett: Balogh mindössze 20 szavazatot kapott, míg riválisa, Tóth Krisztián 70-et szerzett – írta Bohár Dániel közösségi oldalán.
Olimpiai bronzérmesre bízták a sportágat
A szövetség új vezetője így az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnoki érmes Tóth Krisztián lett, akit sokan a magyar dzsúdó egyik legsikeresebb és legismertebb alakjának tartanak. Bohár Dániel a történtek kapcsán úgy fogalmazott:
Tiszás hátszéllel be is adta a pályázatát, de aztán leszavazták.”
A választás eredményét többen úgy értékelik, hogy a sportági szereplők végül inkább egy, a judóból érkező, komoly szakmai múlttal rendelkező jelölt mellett tették le a voksukat. Bohár Dániel bejegyzése végén sok sikert kívánt Tóth Krisztiánnak az új feladatához.