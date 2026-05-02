Balogh Levente pálfordulása: milliárdos állami támogatások után állt át a Tiszához

Balogh Levente története jóval kacskaringósabb annál, mint amit a magát self-made manként bemutató ásványvizes milliárdos saját brandje sugall. Története jelentős családi háttérrel indult, majd az elmúlt években komoly állami támogatások is segítették vállalkozásait. Balogh Levente apja cégénél, a Vitapress Kft.-nél kezdte karrierjét a kilencvenes években. Édesapja, Balogh Sándor a Márka és az Olympos üdítőitalok révén már a rendszerváltás idején sikeres és vagyonos vállalkozónak számított, ez pedig biztos hátteret adott fia későbbi terjeszkedéséhez – írta az Ellenpont.

Balogh Levente, amint éppen egy 3,8 milliárd forintos állami támogatást kap (Forrás: Ellenpont)

Balogh Levente milliárdos támogatásokat kapott a Fidesz-kormányok alatt

A milliárdos előbb az apja cégénél gyártott italok kizárólagos forgalmazója lett, majd a vállalat marketingigazgatójaként dolgozott, 2007-ben pedig átvette a céget. A Szentkirályi ásványvíz története is ehhez a vállalathoz kötődik: a vizet egy olyan kút fúrásakor fedezték fel, amelyet eredetileg a Vitapress termékeinek gyártásához akartak használni.

Vagyis a „self-made” milliárdos történet messze áll a valóságtól: a Szentkirályi víz eredetileg Balogh Sándor vállalkozásának terméke volt, ebből épült később önálló márka Balogh Levente kezében.

Az üzletember összesen 6,3 milliárd forint állami támogatást kapott két projektre a Fidesz-kormányok alatt. 4,2 milliárdos keretösszegből 2,5 milliárd forintot hívott le HIPA-támogatásból, 2025-ben pedig 3,8 milliárd forintot kapott a Pepsi magyarországi gyártásához.

Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy Balogh a választás után arról beszélt: 2010-ben még támogatta a Fideszt, hogy Gyurcsány Ferencet leváltsák.

Egy héttel korábban, a választás napján viszont még azt állította: nem fideszes, és soha nem is volt az.

Balogh Levente politikai fordulata azért is figyelemre méltó, mert

néhány nappal a választás előtt már azzal kampányolt, hogy Orbán Viktor kivezetné Magyarországot az Európai Unióból. Úgy fogalmazott: arról szavaznak a magyarok, hogy az unióban európaiként, vagy Európában kitaszítottként éljenek.

Csakhogy Balogh korábbi nyilatkozata egészen mást mutat. 2015-ben a Forbesnak még arról beszélt, hogy nemmel szavazna Magyarország uniós tagságára, mert szerinte amíg nem lehet csatlakozni az euróhoz, addig a tagság csak vicc.

Vicc ez az egész, olyan kis országokban vezették csak be az eurót, ahol ez semmit se számít”

– mondta akkor.