Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Hatalmas változás jön a Szép-kártyák kapcsán – ez mindenkit érint

Fontos

Dőlhet a kampány legsúlyosabb tiszás vádja, Magyar Péter is beszállt a kommentháborúba

sulyok tamás

Belső vizsgálatot rendelt el a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. belső vizsgálatot rendelt el Sulyok Tamás ügyében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sulyok tamásmtisándor - palotduna médiaszolgáltatóvizsgálatMagyar Péter

Belső vizsgálatot rendelt el Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a május 12-én a Sándor-palotában készült MTI fotók kiadásával kapcsolatban szerdán.

BUDAPEST, HUNGARY - MAY 9: Peter Magyar delivers his first official speech after he was sworn into the parliament as the new Prime Minister of Hungary under the TISZA party, during today's inaugural session of the Hungarian Parliament, in Budapest, Hungary on 9 May 2026. Magyar Peterâ€™s center-right Tisza party secured a decisive victory in the April 12 elections, winning 141 of the 199 parliamentary seats. Robert Nemeti / Anadolu (Photo by Robert Nemeti / Anadolu via AFP)
Magyar Péter miniszterelnök beszédet mond eskütétele után az új Országgyűlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én
Fotó:  Németi Róbert Nemeti / Anadolu / AFP

A Magyar Távirati Iroda szigorú szabályok alapján, a hírügynökségi fotózás szakmai standardjai szerint végzi munkáját: a vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a sérültek-e ezek a szabályok”

– olvasható a vezérigazgató levelében, amelyet azoknak a sajtóorgánumoknak is eljuttatott, amelyek kifogásolták, hogy 

Sulyok Tamás államfőt levágták a Sándor-palotában kedden, a miniszteri kinevezések átadásán készült fotókról.

Mint ismert, az új kormány tagjai hétfőn vették át a megbízóleveleiket a köztársasági elnöki rezidencián Sulyok Tamástól, és az itt készült, hivatalos fotókon pedig úgy álltak Magyar Péter mellé, hogy a képeken ne látszódjon Sulyok, akit a miniszterelnök báb-köztársaságielnöknek nevezett, és már előre rögzítette, hogy sem ő, sem a kormány miniszterei nem kérnek a gratulációjából.

A köztársasági elnök egy képre oda tudott állni, amelyen Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter pózol Magyar Péterrel. Az MTI ugyanakkor szerdán olyan képet adott közre a jelenetről, amelyről Sulyok Tamást levágták.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!