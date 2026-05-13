Belső vizsgálatot rendelt el a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója

Belső vizsgálatot rendelt el Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a május 12-én a Sándor-palotában készült MTI fotók kiadásával kapcsolatban szerdán.

Magyar Péter miniszterelnök beszédet mond eskütétele után az új Országgyűlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én

A Magyar Távirati Iroda szigorú szabályok alapján, a hírügynökségi fotózás szakmai standardjai szerint végzi munkáját: a vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a sérültek-e ezek a szabályok”

– olvasható a vezérigazgató levelében, amelyet azoknak a sajtóorgánumoknak is eljuttatott, amelyek kifogásolták, hogy

Sulyok Tamás államfőt levágták a Sándor-palotában kedden, a miniszteri kinevezések átadásán készült fotókról.

Mint ismert, az új kormány tagjai hétfőn vették át a megbízóleveleiket a köztársasági elnöki rezidencián Sulyok Tamástól, és az itt készült, hivatalos fotókon pedig úgy álltak Magyar Péter mellé, hogy a képeken ne látszódjon Sulyok, akit a miniszterelnök báb-köztársaságielnöknek nevezett, és már előre rögzítette, hogy sem ő, sem a kormány miniszterei nem kérnek a gratulációjából.

A köztársasági elnök egy képre oda tudott állni, amelyen Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter pózol Magyar Péterrel. Az MTI ugyanakkor szerdán olyan képet adott közre a jelenetről, amelyről Sulyok Tamást levágták.