Az új belügyminiszter méltó utódja Lamperth Mónikának, de Pintér Sándornak nem

Rétvári Bence közösségi oldalán fakadt ki azzal kapcsolatban, hogy a leendő belügyminiszternek semmiféle belügyi tapasztalata sincs.

Egy sportszer multitól hozza az új belügyminisztert Magyar Péter! Bár Pósfai Gábor elismerésre méltó pályát futott be multiközegben, de a rendvédelem kapcsán az ismerete nem több, mint az egykori MSZP-s Lamperth Mónikának vagy SZDSZ-es Kuncze Gábornak. Egyikük se a rendvédelmi alkalmasság miatt került a belügyminiszteri székbe, hanem a párthűség miatt!”

– mutatott rá az egykori államtitkár.

Ellenben Pintér Sándor született parancsnok, nem véletlenül tudta Európa egyik legbiztonságosabb országává tenni Magyarországot.

Pintér Sándor a rendőrök nyelvén beszél, ismeri a rendőrség és a katasztrófavédelem minden képességét, a rendőrök észjárását, a testület belső írott és íratlan szabályait, az elmúlt évtizedek összes vezetőjét és a fontosabb felderített ügyeket. Ezeket ma is fejből vágja, ezt nap mint nap megtapasztaltam”

– idézte fel Rétvári Bence.

Egy belügyminiszternek tisztában kell lennie azzal, hogy vészhelyzet esetén hol vannak az erőforrások, a tartalékok, kik a megfelelő parancsnokok, hogy kell egy operatív irányítást megszervezni, hogyan kell világos döntéseket hozni, és azokat végrehajtani, majd azt visszaellenőrizni.

A rendvédelem zárt világ. Aki kívülről jön, az nem fogja megérteni. És aki nem érti, az irányítani se tudja”

– utalt arra a politikus, hogy Pósfai Gábor úgy fog járni, mint annak idején Kuncze Gábor is, hogy mindössze egy „előkelő idegen” volt a saját minisztériumában. Már akkor mindent Pintér Sándor irányított országos rendőrfőkapitányként, néha még a volt SZDSZ-es miniszter felett is átnyúlva.

A rendőrök és a katasztrófavédők tiszteletet érdemelnek. Ahogy mindenki más is. Egy kívülről hozott belügyminiszter nem ideális választás. Lehet, hogy benne van Magyar Péter szűk bizalmi körében, de nincs benne a rendőrök lelkében”

– figyelmeztetett Rétvári Bence.