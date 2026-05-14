Míg a választások előtt a Tisza Párt határozottan követelte az üzemanyagárak radikális maximalizálását, a frissen kinevezett kormányfő és miniszterei most a megváltozott világpiaci olajárakra, valamint a költségvetés átvilágításának szükségességére hivatkoznak.

Kampányígéret vs. valóság: mégsem lesz 480 forintos benzin Magyarországon Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

A frakció vezetése szerint legkorábban augusztus végén születhet döntés a védett ár ügyében, addig marad az Orbán-kormány által meghatározott 595 forintos (gázolaj esetében 615 forintos), szinten rögzített védett ár.

Kármán András pénzügyminiszter kikerülte a konkrét válaszadást a Hír TV benzinárra vonatkozó kérdésére, helyette az RTL-nek adta meg a szót.