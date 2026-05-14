Gyurcsány Ferenc visszatér – már az időpontot is bejelentették

Ilyet még nem látott! Aki prosztó, az a Parlamentben is prosztó

Kampányígéret vs. valóság: mégsem lesz 480 forintos benzin Magyarországon

Kampányígérete ellenére az újonnan beiktatott miniszterelnök, Magyar Péter első kormányülésén bejelentette: egyelőre nem vezetik be a korábban követelt 480 forintos benzinárstopot.
Míg a választások előtt a Tisza Párt határozottan követelte az üzemanyagárak radikális maximalizálását, a frissen kinevezett kormányfő és miniszterei most a megváltozott világpiaci olajárakra, valamint a költségvetés átvilágításának szükségességére hivatkoznak.

Budapest, 2024. július 14. Tankolás egy OMV benzinkúton.
Kampányígéret vs. valóság: mégsem lesz 480 forintos benzin Magyarországon

A frakció vezetése szerint legkorábban augusztus végén születhet döntés a védett ár ügyében, addig marad az Orbán-kormány által meghatározott 595 forintos (gázolaj esetében 615 forintos), szinten rögzített védett ár.

Kármán András pénzügyminiszter kikerülte a konkrét válaszadást a Hír TV benzinárra vonatkozó kérdésére, helyette az RTL-nek adta meg a szót.

 

