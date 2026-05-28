Üzent a Tisza-kormány a foci BL-döntő megrendezésében részt vevő vállalkozóknak

Korábban arról lehetett hallani, Balásy Gyula cégei 300 millióval tartoznak alvállalkozóknak, és a vagyonzár miatt nem tudnak fizetni. Magyarország kormánya azonban közleményben biztosította a Lounge Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban.
Mint ismeretes, Balásy Gyula néhány nappal a választások után megtörten állt a Kontroll kamerája elé, és felajánlotta cégét, a Lounge Eventet a magyar államnak. Akkor még nem lehetett tudni, hogy ennek az esetnek komoly következményei lesznek.

A BL-döntő megszervezésében résztvevő vállakozásoknak segít a kormány
A BL-döntő megszervezésében részt vevő vállalkozásoknak segít a kormány (Fotó: Facebook/M4 Sport)

Úgy tűnik, nincs veszélyben a szombati BL-döntő rendezése

Azóta kiderült, hogy a médiavállalkozó cége felelős a BL-döntő lebonyolításáért is, és mivel a cégei vagyonát befagyasztották, az alvállalkozóknak nem tudják kifizetni az elvégzett munkáért járó bért. Mivel több szolgáltató és alvállalkozó már jelezte, hogy előzetes vagy részleges előrefizetés hiányában nem vállalja a munkát,

ezért lépett a kormány, és átvállalta a kifizetéseket. 

A kormány célja, hogy a folyamatban lévő, nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat; ennek érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat, valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét”

– írták a közleményben.

Németh Balázs korábban felhívta a figyelmet a veszélyre, most ismét üzent, és összefogásra kért ezzel a fontos üggyel kapcsolatban.

 

