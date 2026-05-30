A pártközpont nem javasolja a tiszás képviselőknek, hogy a BL-döntőről posztoljanak

Szombat este hat órától a világ, vagy legalábbis több száz millió ember a Bajnokok Ligája döntőjére figyel, ahol a francia Paris-Saint-Germain (PSG) az angol Arsenallal csap össze. Csak a mérkőzés miatt több tízezren érkeztek Budapestre, a fináléra 17-17 ezer jegyet kapott a két klub.

Magyarország tehát egy nagy érdeklődést kiváltó világeseménynek ad otthon, ennek ellenére mégsem egységes a lelkesedés a meccs iránt. Ennek pedig egyetlen oka van: a párharcot abban a Puskás Arénában rendezik meg, amely az Orbán-kormány idején épült meg.

A kezdősípszó előtt Dull Szabolcs politikai elemző kissé túlgondolva a dolgokat azt fejtegette a Facebook-oldalán, hogy Orbán Viktor leváltása miatt „nem lett kiemelt belpolitikai esemény" a PSG-Arsenal ütközetből. Szerinte ez azért alakult így, mert Magyar Péternek és az őt támogató sajtónak nem érdeke ugyanúgy kezelni a találkozót, mint ahogy azt a korábbi miniszterelnök tette volna.

Bár Dull azt azért kiemelte, hogy Magyar Péter minden bizonnyal jelen lesz az eseményen, ugyanakkor nem sokkal később arról írt, hogy a Tisza Párt központjában posztstopot rendeltek el a mérkőzés kapcsán.

Aligha fognak látni a választók a lelátókról bőszen posztoló tiszás képviselőket és minisztereket. Úgy hallottam, ezt javaslatként meg is mondták a tiszás képviselőknek, hogy tartózkodjanak ettől

– osztotta meg az értesüléseit a politikai elemző. Dull szerint az az oka a furcsa kérésnek, hogy „az elmúlt 16 évben ugyanis a szurkolós posztok egyfajta hűséget és lojalitást is jeleztek Orbán Viktor felé, amivel Magyar szeretne szakítani."

Már amennyiben helytálló az információ, a kérés erősen a régi baloldali pártok hozzáállását idézi. Emlékezetes, hogy korábban a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció, a Momentum és a Párbeszéd is támadta a stadionépítéseket, miközben politikusaik hosszú ideig demonstratívan távol maradtak a futballmeccsektől.

Dull Szabolcs korábban az Indexnél dolgozott előbb belpolitikai újságíróként, majd főszerkesztőként, hogy a lapnál bekövetkezett tulajdonosváltást követően a Telexet vezesse. A 2022-es parlamenti választást követően, 2023 nyarán furcsa körülmények között lemondott a tisztségéről, 2024 elején pedig ott is hagyta korábbi munkahelyét.