Bóka János: A meghallgatás után sem tudtuk meg, mire készül a Tisza Párt az Unióban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága meghallgatta Orbán Anita külügyminiszter-jelöltet. Bóka János úgy véli, a meghallgatás nem adott egyértelmű válaszokat arra, milyen irányt képviselne a Tisza Párt uniós politikája. A volt uniós ügyekért felelős miniszter szerint a migrációs paktum végrehajtását a Tisza Párt szemmel láthatóan támogatja, és az orosz földgáz 2027 végére tervezett kivezetésével kapcsolatban sem fogalmaztak meg kritikát.
„Sajnos a kampány után a meghallgatáson sem lettünk sokkal okosabbak azzal kapcsolatban, hogy mire készül a Tisza Párt az Európai Unióban” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Bóka János volt uniós ügyekért felelős miniszter, miután az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága meghallgatta Orbán Anita külügyminiszter-jelöltet.

Bóka János, miniszter, tárgyalás, meghallgatás
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI

A volt miniszter szerint a meghallgatás nem adott egyértelmű válaszokat arra, milyen irányt képviselne a Tisza Párt uniós politikája. Kiemelte: az uniós politikai koordinációért felelős miniszterjelöltet, Ruff Bálintot az Európai Ügyek Bizottsága nem hallgatta meg, és a jövőben sem fogja meghallgatni.

 

Mi lesz a rezsicsökkentéssel és az üzemanyagárakkal?

Bóka János azt mondta, a bizottsági ülésen nem derült ki, hogyan viszonyul a leendő kormány a védett üzemanyagárhoz és a rezsicsökkentés fenntartásához. Szerinte a migrációs paktum végrehajtását a Tisza Párt szemmel láthatóan támogatja, és az orosz földgáz 2027 végére tervezett kivezetésével kapcsolatban sem fogalmaztak meg kritikát.

A volt tárcavezető hangsúlyozta: ők eddig is Magyarország és a magyar emberek érdekeit képviselték az Európai Unióban, és ezt kívánják tenni a jövőben is. 

Hozzátette, támogatni fogják, hogy Magyarország minél hamarabb és minél teljesebb körben hozzáférjen az uniós forrásokhoz.

Bóka János szerint a magyar embereket politikai okokból zárták el a teljes körű uniós forráslehívástól, ezért minden olyan döntést támogatni fognak, amely Magyarország érdekeit szolgálja, és hozzájárul ennek a helyzetnek a megszüntetéséhez.

 

