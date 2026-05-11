Bóka János: A meghallgatás után sem tudtuk meg, mire készül a Tisza Párt az Unióban

„Sajnos a kampány után a meghallgatáson sem lettünk sokkal okosabbak azzal kapcsolatban, hogy mire készül a Tisza Párt az Európai Unióban” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Bóka János volt uniós ügyekért felelős miniszter, miután az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága meghallgatta Orbán Anita külügyminiszter-jelöltet.

A volt miniszter szerint a meghallgatás nem adott egyértelmű válaszokat arra, milyen irányt képviselne a Tisza Párt uniós politikája. Kiemelte: az uniós politikai koordinációért felelős miniszterjelöltet, Ruff Bálintot az Európai Ügyek Bizottsága nem hallgatta meg, és a jövőben sem fogja meghallgatni.

Mi lesz a rezsicsökkentéssel és az üzemanyagárakkal?

Bóka János azt mondta, a bizottsági ülésen nem derült ki, hogyan viszonyul a leendő kormány a védett üzemanyagárhoz és a rezsicsökkentés fenntartásához. Szerinte a migrációs paktum végrehajtását a Tisza Párt szemmel láthatóan támogatja, és az orosz földgáz 2027 végére tervezett kivezetésével kapcsolatban sem fogalmaztak meg kritikát.

A volt tárcavezető hangsúlyozta: ők eddig is Magyarország és a magyar emberek érdekeit képviselték az Európai Unióban, és ezt kívánják tenni a jövőben is.

Hozzátette, támogatni fogják, hogy Magyarország minél hamarabb és minél teljesebb körben hozzáférjen az uniós forrásokhoz.

Bóka János szerint a magyar embereket politikai okokból zárták el a teljes körű uniós forráslehívástól, ezért minden olyan döntést támogatni fognak, amely Magyarország érdekeit szolgálja, és hozzájárul ennek a helyzetnek a megszüntetéséhez.