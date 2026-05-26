Bóka János: A Tisza-kormány az EU-politikát kiszervezte az Európai Bizottságnak

„Azt sem tudjuk, hogy egész pontosan ki és miről tárgyal az Európai Bizottsággal az uniós forrásokkal kapcsolatban” – fogalmazott a Parlamentben Bóka János fideszes képviselő, aki szerint továbbra is komoly bizonytalanság övezi az új kormány uniós koordinációs rendszerét és az európai ügyek kezelését.

Bóka János Fotó: Polyák Attila

A politikus arról beszélt, hogy a jelenlegi kormányzati struktúrában a miniszterelnök uniós tevékenységének támogatásáért a Miniszterelnökséget vezető miniszter felel, ugyanakkor szerinte továbbra sem világos, hogy ez pontosan milyen szervezeti keretek között, milyen szakpolitikai felelősségi rendszerrel működik majd. Mint mondta, az illetékes bizottsági meghallgatások sem adtak egyértelmű válaszokat, mivel az európai uniós ügyekért felelős bizottság nem hallgatta meg az európai uniós ügyekért felelős minisztert.

A magyar kormány nem volt Brüsszelben

Bóka János arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben Brüsszelben ülésezett az Általános Ügyek Tanácsa, azon a magyar kormány részéről politikai vezető nem vett részt.

A fideszes képviselő szerint ez tovább erősíti azokat a kérdéseket, amelyek az uniós tárgyalások koordinációját és felelősségi viszonyait övezik.

A politikus szerint jelenleg nem világos, hogy ki felel az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetésekért, az uniós forrásokhoz kapcsolódó normaszövegek kidolgozásáért, illetve az elfogadott programok és tervek módosításáért és végrehajtásáért. Bóka János úgy látja,

fennáll a veszélye annak, hogy a kormányzati munka egy része „kiszerveződik” az Európai Bizottság irányába.

A képviselő saját tapasztalataira hivatkozva azt mondta: az Európai Bizottság készséggel megírja a tagállamok helyett a szükséges normaszövegeket, ha erre lehetőséget kap. Éppen ezért azt javasolta a kormánynak, hogy ezt ne hagyja.