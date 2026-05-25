Bóka János: A Tisza-kormány hazugságokkal torzít

„Az ‘elmúlttizenhatév’ nagy hazugsága sok kis hazugságból épül” – írta közösségi oldalán Bóka János, aki szerint a Tisza-kormány és annak szereplői valótlan állításokkal próbálják átírni az előző kormány uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalásainak történetét.

A korábbi miniszter egyebek mellett Orbán Anita Globsecen tett kijelentésére reagált, amely szerint az Európai Bizottság nem fogadta el Magyarország SAFE-tervét, ezért új javaslatot kellett benyújtani. Bóka János szerint ez nem felel meg a valóságnak, mivel állítása szerint a 16 milliárd eurós tervet még február elejére teljes körűen letárgyalták az Európai Bizottsággal, amely ezt követően sem kifogást, sem hiánypótlási kérelmet nem fogalmazott meg.

Politikai döntés következménye

A volt miniszter szerint a Bizottság egyszerűen nem lépett az ügyben, noha ő maga két alkalommal is írt az illetékes biztosnak, és a nagyköveti tanácsban is többször sürgették a döntést. Úgy fogalmazott: a Bizottság hallgatása hosszabb ideig tartott, mint más tagállamok esetében a teljes elbírálási folyamat.

Bóka János szerint mindez politikai döntés következménye volt, mert az Orbán-kormány a választások előtt nem juthatott hozzá ehhez a hitelkerethez.

Ugyanakkor hangsúlyozta: még az Európai Bizottság sem ment el odáig, hogy hivatalosan elutasítsa a tervet, mivel szerinte erre nem lett volna jogalap.

A korábbi uniós ügyekért felelős miniszter azt állítja, hogy a hivatalba még be sem lépett Tisza-kormány kérte a Bizottságtól a SAFE-terv értékelésének leállítását arra hivatkozva, hogy felül kívánják vizsgálni azt. Szerinte ebből következik, hogy az új terv benyújtása

nem volt „elkerülhetetlen”, hanem a Tisza-kormány saját döntése volt, így a további fejleményekért is az új kabinetet terheli a felelősség.

Bóka János emellett az uniós forrásokhoz kapcsolódó úgynevezett „szupermérföldkövek” ügyében is bírálta a kormányt. Felidézte, hogy Orbán Anita a Globsec beszélgetésén azt mondta: a szükséges törvényjavaslatokat már benyújtották az Országgyűlésnek.

A korábbi miniszter szerint azonban az Országgyűlés honlapján ilyen előterjesztések nem találhatók meg.

A politikus ironikusan úgy fogalmazott: „lehet, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés egyetlen feltétele az volt, hogy Orbán Viktor ne lehessen többet miniszterelnök”. Hozzátette: ilyen javaslatot valóban benyújtottak.