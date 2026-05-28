Bóka János: Az Országgyűlés sohasem volt népbíróság

„Az Országgyűlés sohasem volt népbíróság. Még a magyar történelem legsötétebb időszakaiban sem” – fogalmazott Facebook-ra posztolt parlamenti felszólalásában Bóka János.

Bóka János szerint a parlament nem válhat politikai leszámolások helyszínévé.

A politikus hangsúlyozta: bár a parlament kiemelt fóruma a közügyek megvitatásának, nem kizárólagos és nem is privilegizált helyszíne a közéleti vitáknak. Szerinte az Országgyűlés nem áll más hatalmi ágak felett, és nem gyakorol politikai ellenőrzést sem a köztársasági elnök, sem az Alkotmánybíróság, sem pedig a bíróságok működése fölött.

Politikai leszámolások helyszíne

Bóka János arról is beszélt, hogy önmagában az, ha valaki ismer olyan ügyeket, amelyek érdeklik a közvéleményt, még nem elegendő ok arra, hogy egy parlamenti bizottság eljárást folytasson vele szemben, vagy akár bírságolhatóvá, elővezethetővé váljon.

A fideszes képviselő szerint a parlament nem válhat politikai leszámolások helyszínévé.

Úgy fogalmazott: a magyar történelem legsötétebb időszakaiban végrehajtott politikai lincselések sem az Országgyűlés falai között történtek, ezért szerinte fontos, hogy ez a jövőben is így maradjon.

Bóka János felszólalásában amellett érvelt, hogy a parlament szerepét és hatásköreit az alkotmányos keretek között kell értelmezni, és nem szabad olyan politikai eszközzé alakítani, amely más intézmények vagy személyek felett gyakorolna nyomást.