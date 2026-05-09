Bóka János

„Isten engem úgy segéljen!” – esküt tett Bóka János

Az Országgyűlés alakuló ülésén Bóka János is letette képviselői esküjét, erről közösségi oldalán számolt be. A politikus az Alaptörvényhez és a magyar nemzet szolgálatához való hűségére esküdött fel.
Bóka János közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy az Országgyűlés alakuló ülésén hivatalosan is letette képviselői esküjét. A politikus az eskü szövegét is közzétette.

Bóka János továbbra is a nemzet szolgálatára esküdött fel az Országgyűlés alakuló ülésén (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom” 

– idézte esküjének részletét a politikus, aki vállalta, hogy tisztségét a magyar nemzet javára gyakorolja.

Megalakult az új Országgyűlés, rekordrészvételű választásról számolt be az NVB és az NVI

Az új ciklus egyik fontos pillanata volt az eskütétel

Az új Országgyűlés megalakulásának egyik legfontosabb mozzanata a képviselői és miniszteri eskütételek sora volt szombaton. Bóka János bejegyzésében hangsúlyozta: munkáját továbbra is Magyarország és a magyar emberek szolgálatának szenteli. Az eskü végén a politikus a hagyományos formulával zárta szavait

Isten engem úgy segéljen!”

