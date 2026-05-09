„Isten engem úgy segéljen!” – esküt tett Bóka János

Az Országgyűlés alakuló ülésén Bóka János is letette képviselői esküjét, erről közösségi oldalán számolt be. A politikus az Alaptörvényhez és a magyar nemzet szolgálatához való hűségére esküdött fel.
Bóka János közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy az Országgyűlés alakuló ülésén hivatalosan is letette képviselői esküjét. A politikus az eskü szövegét is közzétette.
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom”
– idézte esküjének részletét a politikus, aki vállalta, hogy tisztségét a magyar nemzet javára gyakorolja.
Az új ciklus egyik fontos pillanata volt az eskütétel
Az új Országgyűlés megalakulásának egyik legfontosabb mozzanata a képviselői és miniszteri eskütételek sora volt szombaton. Bóka János bejegyzésében hangsúlyozta: munkáját továbbra is Magyarország és a magyar emberek szolgálatának szenteli. Az eskü végén a politikus a hagyományos formulával zárta szavait:
Isten engem úgy segéljen!”
