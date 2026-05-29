Bóka János kemény üzenetben kérte számon Magyar Pétert

Bóka János választ vár Magyar Pétertől, hogy miket ígért az uniós források feloldásáért cserébe. A fideszes honatya új Facebook-bejegyzésében egyebek mellett arra kíváncsi, hogy a Brüsszellel kötött megállapodás miként érinti a családtámogatási rendszert, a rezsicsökkentést és a nyugdíjrendszert.
Magyar Péter és Ursula von der Leyen ma érdekes bejelentést tett az uniós forrásokkal kapcsolatban. Az elhangzottak alapján egyértelmű, hogy Magyar Péter a migrációs paktumot elfogadta. Ez rossz hír. De az az igazán érdekes, amiről egyikük sem beszélt – fogalmazott Bóka János új Facebook-bejegyzésében.

Bóka János (Fidesz) szerint fontos lenne megtudni, hogy Magyar Péter mit ígért az uniós forrásokért cserébe. Fotó: Facebook

Bóka János szerint a Tisza a magyarokok  kontójára állapodhatott meg Brüsszellel

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint fontos lenne mielőbb megtudni, hogy mit ígért Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe, s hogy ennek a megállapodásnak milyen vonzatai lehetnek egyebek mellett a nyugdíjrendszerrel, az adórendszerrel, a családi adókedvezményekkel, valamint a rezsicsökkentéssel kapcsolatban.

A honatya emlékeztetett: a Magyarországot megillető uniós források egy részét eddig politikai nyomásgyakorlásként elzárták előlünk a migrációval, az orosz-ukrán háborúval és a gyermekvédelemmel kapcsolatos álláspontunk miatt. 

Mint hangsúlyozta: ezek a források a magyar embereknek járnak, és mindenképpen hozzá is jutottak volna, s a kérdés most az, hogy így milyen áron fognak hozzájutni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken jelentette be, hogy mintegy 16,4 tized milliárd euró felszabadításáról állapodott meg a magyar miniszterelnökkel.  

