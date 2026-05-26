Győzelem a KDNP-nek: mégsem törlik a keresztény kultúra védelmét az Alaptörvényből

Több tízezer ember összefogásának köszönhetően sikerült elkerülni a keresztény kultúra védelméről szóló rész kitörlését az Alaptörvényből.
„Győzelem, sikerült meghátrálásra kényszeríteni a tiszás kétharmadot, kiveszik az Alaptörvény tervezett módosításából azt a részt, amelyik eltörölte volna a keresztény kultúra védelmét az Alaptörvényből” – közölte a Facebook-oldalára kedden feltöltött videójában Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője.

Rétvári Bence
Fotó: Facebook/Rétvári Bence

A politikus köszönetét fejezte ki annak a több tízezer embernek, aki aláírta a KDNP petícióját pünkösd idején, illetve annak a rengeteg embernek, aki megosztotta a Facebookon a petíciót, s elmondta a véleményét.

Jól látszik, hogy ahol Facebook-kormányzás van, ott a Facebookon való tiltakozással sikerülhet eredményeket elérni 

– jegyezte meg.

Védjük meg az értékeinket, védjük meg a nemzeti vívmányainkat, álljunk ki az igazunkért. Két és félmillióan támogatták a Fidesz–KDNP-t, nagyon sokan támogatják azokat az értékeket, amiket mi képviselünk, ezekért ki kell állni, mert sikereket tudunk ezzel elérni

– hangsúlyozta.

 

