Elbocsátások jöhetnek a 24.hu-t is kiadó Centrál Médiacsoportnál

„A Centrál Médiacsoportnál szervezeti átalakulás, (...) ennek részeként létszámváltozás várható” – derült ki a cég közleményéből, ami a Média1 birtokába is eljutott.

Varga Zoltán, a Centrál Médiacsoport tulajdonosa, vezérigazgatója Forrás: Central Médiacsoport

A cégcsoporthoz a 24.hu hírportál mellett az NLC, a Startlap, a Vezess.hu, a Story, a Best a Nők Lapja és több más online és nyomtatott lap is tartozik. A lépések nem egy termékre vonatkoznak, hanem a teljes cégre kiterjednek.

A lap birtokába került, hogy a dolgozók részére tartott úgynevezett Central Info nevű tájékoztató után milyen levelet kaptak a vezetéstől, és mivel indokolják a létszámleépítéssel is járó átszervezéseket:

„Kedves Kollégák! A mai Central Infón Varga Zoltán által elmondottak szerint a Centralnál szervezeti átalakítást hajtunk végre. A döntést a médiapiac strukturális átalakulása, a globális platformok térnyerése, a szűkülő hirdetési piac, valamint az évek óta tartó bizonytalan gazdasági környezet együttes hatása indokolja. A vállalat célja a hosszú távon fenntartható működés biztosítása, valamint egy stabil, hatékony, európai szinten is versenyképes médiavállalat felépítése. Ennek érdekében a Central költségoptimalizálási lépéseket, belső átszervezéseket és létszámcsökkentést hajt végre, miközben a működési és technológiai hatékonyságot növelő fejlesztésekbe fektet. A Centralnál változatlanul elkötelezett vagyunk a minőségi tartalom, a szakmai felelősség és a fenntartható médiaüzleti működés mellett.”