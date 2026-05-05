Támadás alatt a családtámogatások? A Tisza-közeli sajtó már bírálja a kedvezményeket

Az elmúlt hetekben több Tisza-párti sajtóorgánum is kritikus hangot ütött meg az Orbán-kormány családtámogatási rendszerével szemben – szúrta ki az Ellenpont. A cikkek elsősorban a családi adókedvezmény bővítését és az anyák személyi jövedelemadó-mentességét vizsgálták, több esetben arra hívva fel a figyelmet, hogy ezek komoly terhet jelenthetnek a költségvetés számára.

Így hergel a családtámogatások ellen a Telex (Forrás: képernyőkép)

Kritikus hangok a médiában

A témával foglalkozó írások nem elszigetelt jelenségek. A 24.hu a költségvetési következményeket emelte ki, míg a Telex egyik korábbi cikke például társadalmi feszültségekre hivatkozva kérdőjelezte meg az intézkedések hatásait.

Az Orbán-kormány nem nőket, csak anyákat lát”

– fogalmazott az egyik megszólaló egy ilyen témájú elemzésben, amely szerint a rendszer egyes csoportok számára aránytalan előnyöket biztosíthat.