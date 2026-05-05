Támadás alatt a családtámogatások? A Tisza-közeli sajtó már bírálja a kedvezményeket

Az elmúlt hetekben több Tisza-párti sajtóorgánum is kritikus hangot ütött meg az Orbán-kormány családtámogatási rendszerével szemben – szúrta ki az Ellenpont. A cikkek elsősorban a családi adókedvezmény bővítését és az anyák személyi jövedelemadó-mentességét vizsgálták, több esetben arra hívva fel a figyelmet, hogy ezek komoly terhet jelenthetnek a költségvetés számára.
Kritikus hangok a médiában
A témával foglalkozó írások nem elszigetelt jelenségek. A 24.hu a költségvetési következményeket emelte ki, míg a Telex egyik korábbi cikke például társadalmi feszültségekre hivatkozva kérdőjelezte meg az intézkedések hatásait.
Az Orbán-kormány nem nőket, csak anyákat lát”
– fogalmazott az egyik megszólaló egy ilyen témájú elemzésben, amely szerint a rendszer egyes csoportok számára aránytalan előnyöket biztosíthat.
Szakértői vélemények és politikai kérdőjelek
A Tisza Párt környezetében megjelenő gazdasági szakértők közül többen korábban már bírálták a jelenlegi rendszert. Bod Péter Ákos vagy Surányi György egyaránt megfogalmaztak kritikákat, egyes esetekben a támogatások átalakítását vagy megszüntetését is felvetve.
Bokros Lajos ennél is tovább ment: azokat „világbajnok gonoszságnak” nevezte és egy másik alkalommal is egyértelműen kinyilvánította, hogy eltörölné a családi adókedvezményt és az anyák adómentességét.
Ezzel párhuzamosan a párt hivatalos programja nem beszél egyértelműen a jelenlegi kedvezmények eltörléséről, sőt több ponton további támogatásnövelést ígér. Ez a kettősség komoly kérdéseket vet fel: a jövőben valóban bővülnek-e ezek az intézkedések, vagy átalakítás várható a rendszerben.