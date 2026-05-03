„Családügyi miniszter?” – durván beszólt Kocsis Máté Magyar Péter sógora miatt

„Magyar Péter sógora miért nem inkább családügyi miniszter lesz? Az jobban írná le a helyzetet” – írta Kocsis Máté vasárnapi bejegyzésében a Magyar Péter legújabb botrányára reagálva.

Melléthei-Barna Márton lesz az igazságügyi miniszter, jelentette be Magyar Péter, ami azt jelenti: rendkívül fontos pozíciót ad a kormányban saját sógorának.

A döntés sokakat megbotránkoztatott, Varga Zoltán influenszer egyenesen Szaddám Husszeinhez hasonlította, mivel a nepotizmus ilyen fajtája rendszeresen megjelent az iraki elnök kormányában.

Az eset a Tisza-szimpatizánsok körében is felháborodást keltett. Egy tiszás támogatói csoportban olvasottak alapján úgy tűnik sokan csalódtak Magyar Péterben.