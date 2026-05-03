„Családügyi miniszter?” – durván beszólt Kocsis Máté Magyar Péter sógora miatt

Újabb súlyos nepotizmusvád rázza meg Magyar Péter környezetét: a politikus saját sógorát, Melléthei-Barna Mártont nevezné ki igazságügyi miniszternek. Kocsis Máté szerint a döntés mindent elárul Magyar Péter valódi politikájáról, miközben még a Tisza szimpatizánsai között is nő az elégedetlenség.
„Magyar Péter sógora miért nem inkább családügyi miniszter lesz? Az jobban írná le a helyzetet” – írta Kocsis Máté vasárnapi bejegyzésében a Magyar Péter legújabb botrányára reagálva.
Melléthei-Barna Márton lesz az igazságügyi miniszter, jelentette be Magyar Péter, ami azt jelenti: rendkívül fontos pozíciót ad a kormányban saját sógorának.
A döntés sokakat megbotránkoztatott, Varga Zoltán influenszer egyenesen Szaddám Husszeinhez hasonlította, mivel a nepotizmus ilyen fajtája rendszeresen megjelent az iraki elnök kormányában.
Az eset a Tisza-szimpatizánsok körében is felháborodást keltett. Egy tiszás támogatói csoportban olvasottak alapján úgy tűnik sokan csalódtak Magyar Péterben.
