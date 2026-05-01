Új nap, újabb pofon a Tisza Párt szavazóinak

A Magyar Nemzet szerint a Magyar Péter szimpatizánsait tömörítő csoport tagjait megdöbbentette a kinevezés. Egyikük azt állította:

nehezen hihető, hogy egész Magyarországon nem volt nagyon alkalmas ember erre a posztra, csak a sógor.

Egy másik hozzászóló pedig egy hosszas írásában kifogásolta Magyar Péter nepotizmusát.

Mások pedig már egyenesen arról kezdtek értekezni, hogy Magyar Péter gyakorlatilag családi vállalkozásként kezd tekinteni a kormányára. Volt, aki kiemelte:

felkészül Erőss Mónika leendő köztársasági elnök, vagy az alkotmánybíróság elnökeként.

Egy másik hozzászóló pedig csak annyit jegyzett meg, hogy szerinte helytelen rokont kinevezni, azonban a kommentjét azonnal röhögő fejek lepték el.

Szintén a csoport egyik tagja csalódását fejezte ki Magyar Péterrel kapcsolatban, majd kijelentette, megengedhetetlennek tartja egy rokon kinevezését az igazságügyi tárca élére.