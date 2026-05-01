Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mi történik a halál után? Meglepő választ ad a tudomány

tisza párt

Új nap, újabb pofon a Tisza Párt szavazóinak

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Már a nyilvánosan elérhető csoportokban is nehezményezik Magyar Péter döntését, amellyel a saját sógorát tette meg igazságügyminiszternek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza pártkormánymagyar nemzetfacebookMagyar Péter

A Tisza Párt elkötelezett támogatói körében is kiverte a biztosítékot Magyar Péter csütörtöki bejelentése, miszerint a következő kormány igazságügyi miniszterének a sógorát, Mellétheti-Barna Mártont kérte fel, aki korábban a Tisza jogásza volt.

Forrás: Facebook/Magyar Péter szimpatizánsai
A Magyar Nemzet szerint a Magyar Péter szimpatizánsait tömörítő csoport tagjait megdöbbentette a kinevezés. Egyikük azt állította:

nehezen hihető, hogy egész Magyarországon nem volt nagyon alkalmas ember erre a posztra, csak a sógor.

Egy másik hozzászóló pedig egy hosszas írásában kifogásolta Magyar Péter nepotizmusát.

Mások pedig már egyenesen arról kezdtek értekezni, hogy Magyar Péter gyakorlatilag családi vállalkozásként kezd tekinteni a kormányára. Volt, aki kiemelte:

felkészül Erőss Mónika leendő köztársasági elnök, vagy az alkotmánybíróság elnökeként.

Egy másik hozzászóló pedig csak annyit jegyzett meg, hogy szerinte helytelen rokont kinevezni, azonban a kommentjét azonnal röhögő fejek lepték el.

Szintén a csoport egyik tagja csalódását fejezte ki Magyar Péterrel kapcsolatban, majd kijelentette, megengedhetetlennek tartja egy rokon kinevezését az igazságügyi tárca élére.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!