Gyűlölettel nem lehet országot építeni – püspöki üzenet Csíksomlyón

A csíksomlyói búcsún elhangzott gondolatokat osztotta meg közösségi oldalán Juhász Hajnalka. A KDNP-s politikus Székely János püspök szavait idézve hangsúlyozta:
A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni, a jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni.”
A bejegyzés szerint a csíksomlyói pünkösdi üzenet egyszerre szól a nemzeti összetartozásról, a békéről és Európa lelki megújulásáról.
Imádság a magyarságért és Európáért
Juhász Hajnalka bejegyzésében úgy fogalmazott:
Együtt imádkozunk a magyarságért, a békéért és Európa lelkéért.”
A csíksomlyói búcsú évről évre a hit, a nemzeti összetartozás és a keresztény értékek egyik legfontosabb jelképe a Kárpát-medence magyarsága számára. A püspök gondolatai túlmutatnak a vallási eseményen, hiszen a mai közéleti és társadalmi viták közepette is fontos üzenetet hordoznak a békéről, a tiszteletről és az emberségről.