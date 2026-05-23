Újra együtt Csíksomlyón: több ezren érkeztek a búcsúra

A hagyományoknak megfelelően idén is több ezer zarándok érkezett a Csíksomlyó nyergébe a 12.30-kor kezdődő ünnepi szentmisére. A résztvevők már a reggeli órákban megtöltötték Csíkszereda utcáit, zászlókat lengetve, énekelve és imádkozva vonultak a helyszínre.

A rendezvényen felszólalt Nacsa Lőrinc is, aki köszöntőjében a közösség és a hit jelentőségét emelte ki.

Csíksomlyóra bárhonnan is érkezünk, ide mindig hazaérkezünk

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a búcsú minden évben lehetőséget ad a lelki feltöltődésre és az összetartozás megélésére.

A politikus arról beszélt, hogy a zarándoklat különleges alkalom arra, hogy a Kárpát-medence minden részéből érkező magyarok közösségben lehessenek egymással és hitükben is megerősödjenek. Kiemelte: itt „erőt gyűjtünk, egymásra nézünk, összekapaszkodunk”, hogy mindenki a saját életében folytathassa a munkáját.

Több képviselővel együtt, Hidvéghi Balázs is rész vett az eseményen. Azt írta:

Indulunk a nyeregbe!