Újra együtt Csíksomlyón: több ezren érkeztek a búcsúra

Már kora reggel ellepték a zarándokok Csíkszereda utcáit, a csíksomlyói búcsún Nacsa Lőrinc is beszédet mondott.
A hagyományoknak megfelelően idén is több ezer zarándok érkezett a Csíksomlyó nyergébe a 12.30-kor kezdődő ünnepi szentmisére. A résztvevők már a reggeli órákban megtöltötték Csíkszereda utcáit, zászlókat lengetve, énekelve és imádkozva vonultak a helyszínre.

Csíksomlyó Forrás: Facebook

A rendezvényen felszólalt Nacsa Lőrinc is, aki köszöntőjében a közösség és a hit jelentőségét emelte ki.

Csíksomlyóra bárhonnan is érkezünk, ide mindig hazaérkezünk

 – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a búcsú minden évben lehetőséget ad a lelki feltöltődésre és az összetartozás megélésére.

A politikus arról beszélt, hogy a zarándoklat különleges alkalom arra, hogy a Kárpát-medence minden részéből érkező magyarok közösségben lehessenek egymással és hitükben is megerősödjenek. Kiemelte: itt „erőt gyűjtünk, egymásra nézünk, összekapaszkodunk”, hogy mindenki a saját életében folytathassa a munkáját.

Több képviselővel együtt, Hidvéghi Balázs is rész vett az eseményen. Azt írta:

Indulunk a nyeregbe! 

Az első csíksomlyói búcsút 1567-ben tartották. A legenda úgy tartja, hogy János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel próbálta az unitárius vallás felvételére kényszeríteni a katolikus székelyeket. Csík, Gyergyó és Kászon népe ekkor pünkösd szombatján Csíksomlyón gyűlt össze, ahol Szűz Mária segítségét kérve indultak harcba, majd győzelmet arattak a fejedelem serege felett a Hargita Tolvajos-hágójánál. A diadal után visszatértek Csíksomlyóra hálát adni, és fogadalmat tettek arra, hogy minden évben elzarándokolnak oda pünkösd szombatján.

 

