Deutsch Tamás: Keserű lesz az ébredés a tiszásoknak, akik elhitték, hogy nincs brüsszeli beavatkozás

Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Deutsch Tamás a Patriótának adott interjúrészletében. A fideszes politikus szerint az elmúlt évek egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy Magyarország képes-e megőrizni szuverenitását az Európai Unióval szembeni vitákban, azonban szerinte ez a helyzet hamarosan megváltozhat. Úgy fogalmazott:
Magyarország Brüsszel tengelye körül forgó, az európai együttműködést szolgáló, minden magyarországi döntést a közös brüsszeli érdekből levezető kormányzás következik.”
Keserű kijózanodásról beszélt a fideszes politikus
Deutsch Tamás szerint sok tiszás szavazó jelenleg nem hiszi el, hogy Brüsszel közvetlenül befolyásolni akarja a tagállamok döntéseit, azonban szerinte ez a tapasztalat hamarosan kézzelfoghatóvá válhat. A politikus arról beszélt, hogy eddig „olyan kormánya volt Magyarországnak”, amely a magyar érdekeket próbálta első helyre tenni, és ellenállt az uniós nyomásnak. A fideszes EP-képviselő úgy véli, egy esetleges új kormány már nem ezt az utat követné, hanem a közös brüsszeli érdekekből vezetné le a magyarországi döntéseket.
Akik elhitték, hogy nincs brüsszeli beavatkozás, azoknak keserű lesz az ébredés”
– jósolta. Szerinte ráadásul a nyomásgyakorlás nemhogy csökkenne, hanem változatlanul megmaradna — csak éppen egy olyan kabinet mellett, amely már nem akar szembemenni ezekkel a törekvésekkel.