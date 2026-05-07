Deutsch Tamás

Deutsch Tamás: Keserű lesz az ébredés a tiszásoknak, akik elhitték, hogy nincs brüsszeli beavatkozás

Gyökeres fordulat jöhet Magyarország politikájában a Fidesz EP-képviselője szerint, ha a Tisza kerül hatalomra. Deutsch Tamás a Patriótában kifejtette: egy olyan korszak következhet, ahol a magyar érdek helyett a brüsszeli elvárások válnak elsődlegessé.
Súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg Deutsch Tamás a Patriótának adott interjúrészletében. A fideszes politikus szerint az elmúlt évek egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy Magyarország képes-e megőrizni szuverenitását az Európai Unióval szembeni vitákban, azonban szerinte ez a helyzet hamarosan megváltozhat. Úgy fogalmazott: 

Deutsch Tamás szerint keserű ébredés vár a most még lelkes tiszás szavazókra (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség)

Magyarország Brüsszel tengelye körül forgó, az európai együttműködést szolgáló, minden magyarországi döntést a közös brüsszeli érdekből levezető kormányzás következik.”

Keserű kijózanodásról beszélt a fideszes politikus

Deutsch Tamás szerint sok tiszás szavazó jelenleg nem hiszi el, hogy Brüsszel közvetlenül befolyásolni akarja a tagállamok döntéseit, azonban szerinte ez a tapasztalat hamarosan kézzelfoghatóvá válhat. A politikus arról beszélt, hogy eddig „olyan kormánya volt Magyarországnak”, amely a magyar érdekeket próbálta első helyre tenni, és ellenállt az uniós nyomásnak. A fideszes EP-képviselő úgy véli, egy esetleges új kormány már nem ezt az utat követné, hanem a közös brüsszeli érdekekből vezetné le a magyarországi döntéseket. 

Akik elhitték, hogy nincs brüsszeli beavatkozás, azoknak keserű lesz az ébredés”

– jósolta. Szerinte ráadásul a nyomásgyakorlás nemhogy csökkenne, hanem változatlanul megmaradna — csak éppen egy olyan kabinet mellett, amely már nem akar szembemenni ezekkel a törekvésekkel.

