Deutsch Tamás: A történelem a konzervatív oldal pártján áll

A fájdalmas vereség elismerése mellett arra is felhívta a figyelmet a Fidesz EP-képviselője, hogy a történelem során már számos alkalommal aratott elsöprő győzelmet a nemzeti oldal, és eddig minden választási vereségből felállt. Deutsch Tamás szerint csak körbe kell nézni Európában, mert a környező országokban is rendre megmutatkozik a konzervatív pártok stabilitása.
Az Egyesült Királyságot hozta fel példaként Deutsch Tamás – a politikus szerint a korábban elsöprő győzelmet aratott munkáspárt jelenleg az összeomlás szélén áll. Az EP-képviselő pozitív üzenetet küldött azoknak, akik kételkednek abban, hogy a Fidesz újra fel tudna állni a jelenlegi helyzetből; a nemzeti oldal túlélte az 1994-es, a 2002-es és a 2006-os választási vereséget, majd kétharmados többséggel kormányzott 16 éven keresztül.

Deutsch Tamás szerint a történelem eddig mindig a konzervatív oldalnak kedvezett (Fotó: Lehoczky Péter / MTI Fotószerkesztőség)

Deutsch Tamás: Ebből a vereségből is fel fogunk állni!

A politikus egyértelművé tette: nem jelenti ki, hogy a Fidesz azonnal, probléma nélkül talpra fog állni; azt azonban megígérte, hogy előbb-utóbb ez megtörténik. Deutsch Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy 2004-ben, 2009-ben, 2014-ben, 2019-ben és 2024-ben a Fidesz nyerte valamennyi európai parlamenti választást, valamint az összes önkormányzati választást.

A vereség fájdalmas, borzalmasan komoly feladatokat jelent számunkra, de ebből a vereségből, ebből a kudarcból is fel fogunk állni”

– fogalmazott.

 

