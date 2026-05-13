„Valamit rosszul csináltunk” – Niedermüller Péter nagy felismerése

A politikus, aki a DK alapító tagja, alelnöke és EP-képviselője is volt, azt írta szerdán a Facebook-oldalán, hogy döntéséről két napja értesítette Dobrev Klára pártelnököt.
Niedermüller Péter közölte, továbbra is hiszi, szükség van morális alapokon nyugvó, demokráciát, társadalmi igazságosságot, befogadó társadalmat hirdető, a liberális és zöldelveket tiszteletben tartó baloldali politikára.
De be kell látnom, valamit rosszul csináltunk, valami nagyon félre csúszott"
– írja a baloldali politikus.
Már nincs szükség a DK-ra
Hozzátette, hogy a legutóbbi országgyűlési választások eredménye azt mutatja számára, hogy a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált, és a párt újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kíván részt venni.