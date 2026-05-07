Dömötör Csaba szerint már az is kérdés, megvan-e még a Magyarországnak járó uniós pénz

A fideszes politikus egy Facebook-bejegyzésben hívja fel a figyelmet arra a Politico cikkre, amely szerint az Európai Bizottság továbbra is szigorú feltételekhez kötné a Magyarországnak járó uniós források kifizetését. Dömötör Csaba szerint ez azt jelenti, hogy uniós pénzek hazahozatala kapcsán már nemcsak politikai nyomásgyakorlásról van szó, hanem már az is kérdésessé vált, hogy egyáltalán rendelkezésre áll-e még a vitatott összeg.
A Politico értesüléseire hivatkozva Dömötör Csaba arról írt, hogy az Európai Bizottság a jövőben is fenntartaná azokat a feltételeket, amelyek teljesítéséhez Magyarország uniós forrásainak folyósítását kötik. A politikus szerint ezek között továbbra is szerepel a gyermekvédelmi törvény visszavonása és a migrációs szabályok lazítása.

Dömötör Csaba: Az uniós pénzek hazahozataláért az EU nagy árat kér Magyar Péter kormányától Fotó:  MTI/Bodnár Boglárka

A fideszes EP-képviselő úgy fogalmazott, hogy a von der Leyen vezette Bizottság „teljes irányváltást követel” olyan ügyekben, amelyek jelentős része szerinte tagállami hatáskörbe tartozik. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy ezek a politikai feltételek évek óta ismertek, ugyanakkor most egy új elem is megjelent a vitában.

Dömötör Csaba szerint a Politico forrásai arról is beszéltek, hogy a Bizottság véglegesen nem akarja kifizetni a mintegy 4 milliárd eurós hitelrészt a Magyarországnak járó, összesen 10 milliárd eurós csomagból. A cikkben szereplő érvelés szerint erre már nincs elegendő idő, ráadásul a hitel növelné a magyar költségvetési hiányt.

A politikus erre reagálva azt írta:

Már nem csak a szokásos politikai zsarolólistával állunk szemben, hanem azzal az eddig csak lappangó kérdéssel is, hogy egyáltalán megvan-e még az a pénz, amely járna Magyarországnak”.

Bejegyzésében kitért arra is, hogy a kialakult helyzet az új magyar kormány számára komoly politikai dilemmát jelent majd. Úgy fogalmazott, hogy az eddigi, könnyen kommunikálható szlogen – miszerint „hazahozzák az uniós pénzeket” – most valódi döntési helyzetté válik, amelyben azt kell mérlegelni, milyen feltételeket szab Brüsszel a forrásokért cserébe.

A fideszes EP-képviselő kritikus hangnemben utalt az új miniszterelnökre is. Azt írta:

Amint végez azzal, hogy Olaszországban dolce vita-jelleggel filmfesztiválon tekintse meg a saját magáról készített imázsfilmet, választ kell adnia arra, hogy milyen kompromisszumokat hajlandó vállalni az uniós pénzek megszerzése érdekében.

Dömötör Csaba az uniós pénzek hazahozatalának a bonyolultságára utalva a bejegyzését azzal zárta, hogy megüzente Magyar Péternek:

A feltételek maradtak, de a „döntés már az övé.”

 

