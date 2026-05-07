Dömötör Csaba szerint már az is kérdés, megvan-e még a Magyarországnak járó uniós pénz

A Politico értesüléseire hivatkozva Dömötör Csaba arról írt, hogy az Európai Bizottság a jövőben is fenntartaná azokat a feltételeket, amelyek teljesítéséhez Magyarország uniós forrásainak folyósítását kötik. A politikus szerint ezek között továbbra is szerepel a gyermekvédelmi törvény visszavonása és a migrációs szabályok lazítása.

Dömötör Csaba: Az uniós pénzek hazahozataláért az EU nagy árat kér Magyar Péter kormányától

A fideszes EP-képviselő úgy fogalmazott, hogy a von der Leyen vezette Bizottság „teljes irányváltást követel” olyan ügyekben, amelyek jelentős része szerinte tagállami hatáskörbe tartozik. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy ezek a politikai feltételek évek óta ismertek, ugyanakkor most egy új elem is megjelent a vitában.

Dömötör Csaba szerint a Politico forrásai arról is beszéltek, hogy a Bizottság véglegesen nem akarja kifizetni a mintegy 4 milliárd eurós hitelrészt a Magyarországnak járó, összesen 10 milliárd eurós csomagból. A cikkben szereplő érvelés szerint erre már nincs elegendő idő, ráadásul a hitel növelné a magyar költségvetési hiányt.

A politikus erre reagálva azt írta:

Már nem csak a szokásos politikai zsarolólistával állunk szemben, hanem azzal az eddig csak lappangó kérdéssel is, hogy egyáltalán megvan-e még az a pénz, amely járna Magyarországnak”.

Bejegyzésében kitért arra is, hogy a kialakult helyzet az új magyar kormány számára komoly politikai dilemmát jelent majd. Úgy fogalmazott, hogy az eddigi, könnyen kommunikálható szlogen – miszerint „hazahozzák az uniós pénzeket” – most valódi döntési helyzetté válik, amelyben azt kell mérlegelni, milyen feltételeket szab Brüsszel a forrásokért cserébe.

A fideszes EP-képviselő kritikus hangnemben utalt az új miniszterelnökre is. Azt írta:

Amint végez azzal, hogy Olaszországban dolce vita-jelleggel filmfesztiválon tekintse meg a saját magáról készített imázsfilmet, választ kell adnia arra, hogy milyen kompromisszumokat hajlandó vállalni az uniós pénzek megszerzése érdekében.

Dömötör Csaba az uniós pénzek hazahozatalának a bonyolultságára utalva a bejegyzését azzal zárta, hogy megüzente Magyar Péternek:

A feltételek maradtak, de a „döntés már az övé.”