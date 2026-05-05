Döntéskényszerben a Tisza-kormány a migráció kérdésében

Magyarország déli határán évek óta többlépcsős védelem működik: van fizikai határzár (kerítés), jelen vannak a rendészek, mindehhez szigorú jogi szabályozás is társul. Mindezek együttes célja, hogy megakadályozza az illegális határátlépéseket. A 2015 óta fokozatosan kiépített rendszer azonban több ponton ütközik az uniós előírásokkal.

Kényszerpályán kezdhet a Tisza-kormány a migráció kérdésében

Az Európai Unió Bírósága 2020-ban kimondta, hogy Magyarország megsértette a menekültügyi szabályokat, majd 2024-ben újabb ítélet született:

200 millió eurós átalánybírságot és napi egymillió eurós kényszerítő bírságot szabtak ki.

A bírság mindaddig érvényben marad, amíg Magyarország nem hajtja végre a döntést. Ez azt is jelenti, hogy a kormányváltás önmagában nem oldja meg a helyzetet, mert az uniós kötelezettségek az államot terhelik – írja a Magyar Nemzet.

Brüsszel Magyar Péter kérésére is nemet mondott

Magyar Péter korábban azt kérte az Európai Bizottság képviselőitől, hogy függesszék fel a bírság levonását, de ezt elutasították. Később jelezték, hogy megvizsgálják a lehetőségeket, de gyors megoldás nem körvonalazódott.