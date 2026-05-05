24 óra múlva véget érhet a háború? Váratlan bejelentést tettek az ukránok

A Met-gála a legborzalmasabb ruhái: túl sok volt a „művészet" — és túl kevés az ízlés – galéria

Magyar Péter

Döntéskényszerben a Tisza-kormány a migráció kérdésében

Komoly uniós nyomás alá kerülhet a Tisza-kormány a migráció ügyében. Az új kabinetnek rövid időn belül választania kell: módosítja a jelenlegi rendszert Brüsszel elvárásai szerint, vagy fenntartja azt, vállalva a napi egymillió eurós bírságot.
Magyarország déli határán évek óta többlépcsős védelem működik: van fizikai határzár (kerítés), jelen vannak a rendészek, mindehhez szigorú jogi szabályozás is társul. Mindezek együttes célja, hogy megakadályozza az illegális határátlépéseket. A 2015 óta fokozatosan kiépített rendszer azonban több ponton ütközik az uniós előírásokkal.

Kényszerpályán kezdhet a Tisza-kormány a migráció kérdésében
Az Európai Unió Bírósága 2020-ban kimondta, hogy Magyarország megsértette a menekültügyi szabályokat, majd 2024-ben újabb ítélet született: 

200 millió eurós átalánybírságot és napi egymillió eurós kényszerítő bírságot szabtak ki.

A bírság mindaddig érvényben marad, amíg Magyarország nem hajtja végre a döntést. Ez azt is jelenti, hogy a kormányváltás önmagában nem oldja meg a helyzetet, mert az uniós kötelezettségek az államot terhelik – írja a Magyar Nemzet.

Brüsszel Magyar Péter kérésére is nemet mondott 

Magyar Péter korábban azt kérte az Európai Bizottság képviselőitől, hogy függesszék fel a bírság levonását, de ezt elutasították. Később jelezték, hogy megvizsgálják a lehetőségeket, de gyors megoldás nem körvonalazódott.

A miniszterelnök-jelölt korábban azt mondta, Magyarország fenntartaná a határkerítést, de az uniós joggal összhangban működtetnék a rendszert. Ez viszont a jelenlegi jogi szabályozás átalakítását vetíti előre.

Új uniós szabályok jönnek

2026 nyarán lép életbe az új uniós migrációs és menekültügyi paktum, amely további kötelezettségeket terhel a tagállamokra. Az új rendszer szerint a tagországoknak három lehetőségük lesz: 

  • menedékkérők átvétele, 
  • pénzügyi hozzájárulás vagy 
  • technikai segítségnyújtás.

Az uniós tervek alapján összesen több tízezer menedékkérő áthelyezéséről és több százmillió eurós közös finanszírozásról van szó.

Szűkül a mozgástér

A következő kormány helyzete ezért korlátozott: 

ha nem változtat a szabályokon, marad a folyamatos bírság és a politikai konfliktus.

Ha viszont igazodik az uniós elvárásokhoz, az a jelenlegi magyar migrációs rendszer átalakítását jelenti. Azonban ha változik a jogi szabályozás Magyarországon, akkor a jövőben azokat a migránsokat, akiknek a menedékkérelmét hazánkban adják be, a dublini rendelet értelmében visszaküldhetik majd hozzánk.

 

