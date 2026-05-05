Döntéskényszerben a Tisza-kormány a migráció kérdésében

Magyarország déli határán évek óta többlépcsős védelem működik: van fizikai határzár (kerítés), jelen vannak a rendészek, mindehhez szigorú jogi szabályozás is társul. Mindezek együttes célja, hogy megakadályozza az illegális határátlépéseket. A 2015 óta fokozatosan kiépített rendszer azonban több ponton ütközik az uniós előírásokkal.
Az Európai Unió Bírósága 2020-ban kimondta, hogy Magyarország megsértette a menekültügyi szabályokat, majd 2024-ben újabb ítélet született:
200 millió eurós átalánybírságot és napi egymillió eurós kényszerítő bírságot szabtak ki.
A bírság mindaddig érvényben marad, amíg Magyarország nem hajtja végre a döntést. Ez azt is jelenti, hogy a kormányváltás önmagában nem oldja meg a helyzetet, mert az uniós kötelezettségek az államot terhelik – írja a Magyar Nemzet.
Brüsszel Magyar Péter kérésére is nemet mondott
Magyar Péter korábban azt kérte az Európai Bizottság képviselőitől, hogy függesszék fel a bírság levonását, de ezt elutasították. Később jelezték, hogy megvizsgálják a lehetőségeket, de gyors megoldás nem körvonalazódott.
A miniszterelnök-jelölt korábban azt mondta, Magyarország fenntartaná a határkerítést, de az uniós joggal összhangban működtetnék a rendszert. Ez viszont a jelenlegi jogi szabályozás átalakítását vetíti előre.
Új uniós szabályok jönnek
2026 nyarán lép életbe az új uniós migrációs és menekültügyi paktum, amely további kötelezettségeket terhel a tagállamokra. Az új rendszer szerint a tagországoknak három lehetőségük lesz:
- menedékkérők átvétele,
- pénzügyi hozzájárulás vagy
- technikai segítségnyújtás.
Az uniós tervek alapján összesen több tízezer menedékkérő áthelyezéséről és több százmillió eurós közös finanszírozásról van szó.
Szűkül a mozgástér
A következő kormány helyzete ezért korlátozott:
ha nem változtat a szabályokon, marad a folyamatos bírság és a politikai konfliktus.
Ha viszont igazodik az uniós elvárásokhoz, az a jelenlegi magyar migrációs rendszer átalakítását jelenti. Azonban ha változik a jogi szabályozás Magyarországon, akkor a jövőben azokat a migránsokat, akiknek a menedékkérelmét hazánkban adják be, a dublini rendelet értelmében visszaküldhetik majd hozzánk.