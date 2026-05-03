Dopeman

Majka mindig ügyesen választ barátokat, majd precíz időzítéssel árulja el őket – Dopeman odavert Majkának

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Dicsérjen téged a Dopeman! – szólhat ezután az átok. Mert a rapper nem megy a szomszédba, ha beszólnak neki, és válaszában a szarkazmus és irónia eszközeit akarja használni. Dopeman tehát alaposan elismerte Majka tehetségét, csak azt nem teszi zsebre a tiszás előadó, hogy mely tulajdonságaiban kapta a dicséretet. A két rapper közötti szópárbaj legújabb fejezetéről a Magyar Nemzet írt.
Kedves Majka, Majoros, Peti! NAGYON tisztellek téged, mert NAGYON tehetséges vagy – kezdi bejegyzését Dopeman, aki a közösségi oldalán reagált arra, hogy Majka baromnak nevezte őt.

Dopeman elismeréssel reagált arra, hogy Majka baromnak nevezte őt, de ezt az elismerést biztosan nem teszi ki az ablakba (forrás: Facebook/Dopeman)

Dopeman szerint a világ

A kedves kezdést viszont kemény kritika követi, amelyből kiderül, hogy a rapper nem a felfedezettje művészi, alkotói oldalát ismerte el, hanem a helyezkedésben, a hasznot hajtó barátságok kialakításában látja rendkívül tehetségesnek, valamint abban, hogy precízen tudja időzíteni azt, mikor árulja el az érdekből szerzett barátokat.

NAGYON ügyesen barátkozol, és a “barátaid” NAGYON is jókor, mindig a legjobb pillanatban árulod el, legyen szó DopeMan Laciról, Kicsi Tysonról, Curtisről vagy éppen Szijjártó Péter, FIDESZES külügyminiszterről (akivel közös fotókat villantottál, és amiket remélem te még nem töröltél úgy, mint a sok beszari, általad “trashnek” minősített Fideszes celeb)."

– fogalmazott bejegyzésében Dopeman.

 

