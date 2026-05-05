A drogpolitikában nincs kísérletezés: ezt várják az emberek az új kormánytól

A kábítószerekről szóló vita ugyan az elmúlt időszakban látványosan átpolitizálódott, de egy dolog változatlan: a magyar társadalom döntő többsége elutasítja a drogok legalizálását és a megengedőbb szabályozást. Téglássy Kristóf szerint az új döntéshozóknak ezt az álláspontot kell képviselniük, mert minden ettől való eltérés komoly társadalmi kockázatot hordoz – közölte a Magyar Nemzet.
Nem irányváltásra, hanem következetességre van szükség
A Drogkutató Intézet igazgatója szerint az új kormány egyik legnagyobb hibája az lehetne, ha pusztán politikai különbözésből szakítana a korábbi drogpolitikával.
A drogpolitika nem arról szól, hogy ki mit akar megmutatni politikailag, hanem arról, hogy mi működik a társadalom védelmében”
– fogalmazott, hozzátéve: a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a túlzott liberalizáció növeli a fogyasztást, különösen a fiatalok körében. Ez pedig hosszú távon nemcsak egészségügyi, hanem közbiztonsági problémákat is generál.
Zéró tolerancia és prevenció: ez a működő modell
Téglássy Kristóf kiemelte: a zéró tolerancia, a megelőzés és a rehabilitáció egysége az egyetlen olyan megközelítés, amely bizonyítottan képes visszaszorítani a drogfogyasztást. A hangsúly nemcsak a tiltáson, hanem az edukáción és a korai beavatkozáson van. Mint mondta:
A zéró tolerancia kijelöli az irányt, a prevenció megerősíti azt, a rehabilitáció pedig esélyt ad azoknak, akik letértek róla.”
A társadalom részéről is egyértelmű az elvárás: nem kísérletezést, hanem biztonságot szeretnének. Egy új kormány mozgástere ezért valójában szűkebb, mint gondolná – mert ebben a kérdésben nincs politikai luxus, csak felelősség.
Keményen fellépett a drogterjesztők ellen a Fidesz-KDNP kormánya
Mint ismeretes, Orbán Viktor miniszterelnök 2025. március elsejétől hajtóvadászatot rendelt el a dílerekkel szemben és új kábítószer-ellenes törvényt vezetett be: a kereskedők és terjesztők vagyona elkobozható, emellett időszakosan ki is tilthatók egyes településekről vagy régiókból. A jogszabály egy további szigorítást is tartalmaz: a kábítószer fogalmát kiterjeszti, így nem a kémiai összetétel, hanem a tényleges hatás alapján minősül egy anyag drognak, ezzel megszüntetve a korábbi kiskapukat.
Ezzel szemben a Tisza Párt programjában nem jelenik meg egyértelműen sem a zéró tolerancia elve, sem a kábítószer-kereskedelem teljes felszámolására irányuló törekvés, ami éles különbséget mutat a korábbi kormányzati gyakorlathoz képest.