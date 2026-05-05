A drogpolitikában nincs kísérletezés: ezt várják az emberek az új kormánytól

A kábítószerekről szóló vita ugyan az elmúlt időszakban látványosan átpolitizálódott, de egy dolog változatlan: a magyar társadalom döntő többsége elutasítja a drogok legalizálását és a megengedőbb szabályozást. Téglássy Kristóf szerint az új döntéshozóknak ezt az álláspontot kell képviselniük, mert minden ettől való eltérés komoly társadalmi kockázatot hordoz – közölte a Magyar Nemzet.

Nem irányváltásra, hanem következetességre van szükség

A Drogkutató Intézet igazgatója szerint az új kormány egyik legnagyobb hibája az lehetne, ha pusztán politikai különbözésből szakítana a korábbi drogpolitikával.

A drogpolitika nem arról szól, hogy ki mit akar megmutatni politikailag, hanem arról, hogy mi működik a társadalom védelmében”

– fogalmazott, hozzátéve: a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a túlzott liberalizáció növeli a fogyasztást, különösen a fiatalok körében. Ez pedig hosszú távon nemcsak egészségügyi, hanem közbiztonsági problémákat is generál.