A drogpolitikában nincs kísérletezés: ezt várják az emberek az új kormánytól

A drogpolitika nem lehet kísérleti terep, különösen nem egy új kormány számára – hangsúlyozza a Drogkutató Intézet igazgatója. A társadalmi elvárás egyértelmű: következetes, szigorú fellépést várnak a kábítószerekkel szemben – írta meg a Magyar Nemzet.
A kábítószerekről szóló vita ugyan az elmúlt időszakban látványosan átpolitizálódott, de egy dolog változatlan: a magyar társadalom döntő többsége elutasítja a drogok legalizálását és a megengedőbb szabályozást. Téglássy Kristóf szerint az új döntéshozóknak ezt az álláspontot kell képviselniük, mert minden ettől való eltérés komoly társadalmi kockázatot hordoz – közölte a Magyar Nemzet.

Magyar Péter kormánya felé is társadalmi elvárás a drogok iránti zéró tolerancia (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség)

Nem irányváltásra, hanem következetességre van szükség

A Drogkutató Intézet igazgatója szerint az új kormány egyik legnagyobb hibája az lehetne, ha pusztán politikai különbözésből szakítana a korábbi drogpolitikával. 

A drogpolitika nem arról szól, hogy ki mit akar megmutatni politikailag, hanem arról, hogy mi működik a társadalom védelmében”

 – fogalmazott, hozzátéve: a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a túlzott liberalizáció növeli a fogyasztást, különösen a fiatalok körében. Ez pedig hosszú távon nemcsak egészségügyi, hanem közbiztonsági problémákat is generál.

Megosztottak a Tisza-szimpatizánsok a drogbotrány ügyében

Zéró tolerancia és prevenció: ez a működő modell

Téglássy Kristóf kiemelte: a zéró tolerancia, a megelőzés és a rehabilitáció egysége az egyetlen olyan megközelítés, amely bizonyítottan képes visszaszorítani a drogfogyasztást. A hangsúly nemcsak a tiltáson, hanem az edukáción és a korai beavatkozáson van. Mint mondta:

A zéró tolerancia kijelöli az irányt, a prevenció megerősíti azt, a rehabilitáció pedig esélyt ad azoknak, akik letértek róla.”

A társadalom részéről is egyértelmű az elvárás: nem kísérletezést, hanem biztonságot szeretnének. Egy új kormány mozgástere ezért valójában szűkebb, mint gondolná – mert ebben a kérdésben nincs politikai luxus, csak felelősség.

Keményen fellépett a drogterjesztők ellen a Fidesz-KDNP kormánya

Mint ismeretes, Orbán Viktor miniszterelnök 2025. március elsejétől hajtóvadászatot rendelt el a dílerekkel szemben és új kábítószer-ellenes törvényt vezetett be: a kereskedők és terjesztők vagyona elkobozható, emellett időszakosan ki is tilthatók egyes településekről vagy régiókból. A jogszabály egy további szigorítást is tartalmaz: a kábítószer fogalmát kiterjeszti, így nem a kémiai összetétel, hanem a tényleges hatás alapján minősül egy anyag drognak, ezzel megszüntetve a korábbi kiskapukat.

Ezzel szemben a Tisza Párt programjában nem jelenik meg egyértelműen sem a zéró tolerancia elve, sem a kábítószer-kereskedelem teljes felszámolására irányuló törekvés, ami éles különbséget mutat a korábbi kormányzati gyakorlathoz képest.

