Orbán Viktor súlyos üzenetet küldött a romániai dróntámadás után

A Fidesz-KDNP pártszövetség is elítélte az orosz dróntámadást

Két ember megsérült, hetven lakót pedig evakuálni kellett, miután egy drón csapódott egy lakóházba a romániai Galac városában. A dróntámadást a Fidesz-KDNP pártszövetség is elítélte, felhívva a figyelmet arra, hogy a háború folytatása súlyos kockázatot jelent Magyarország és Európa számára is.
A Fidesz–KDNP-frakció a leghatározottabban elítéli a Románia területére behatoló és civil célpontokat ért orosz dróntámadástírta Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője pénteken.

A politikus felhívta arra is a figyelmet, hogy 

a korábbi magyar kormány az ukrán-orosz háború kitörése óta a béke pártján állt.

Rámutatott, egész Európa és a térség érdeke, hogy ez a több mint 4 éve tartó véres háború minél hamarabb véget érjen, majd hozzátette:

A háború folytatása súlyos kockázatot jelent Magyarország és Európa számára is. A Románia területén bekövetkezett civil sérültekkel is járó mostani incidens is ezt igazolja.”

Gulyás leszögezte, Magyarország szolidáris a NATO-szövetséges Romániával, és közös védelmi kötelezettségünkre tekintettel is tűrhetetlen egy NATO-tagállam elleni támadás.

A dróntámadás is azt bizonyítja, a háborúnak minél előbb véget kell vetni

A pártszövetség kereszténydemokrata pártjának országgyűlési frakcióvezetője, Rétvári Bence az incidenssel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Együttérzünk a romániai dróntámadás áldozataival. A KDNP továbbra is a béke pártján áll, a háborúnak mielőbb véget kell vetni.”

