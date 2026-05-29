A Fidesz-KDNP pártszövetség is elítélte az orosz dróntámadást

A Fidesz–KDNP-frakció a leghatározottabban elítéli a Románia területére behatoló és civil célpontokat ért orosz dróntámadást – írta Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője pénteken.
A politikus felhívta arra is a figyelmet, hogy
a korábbi magyar kormány az ukrán-orosz háború kitörése óta a béke pártján állt.
Rámutatott, egész Európa és a térség érdeke, hogy ez a több mint 4 éve tartó véres háború minél hamarabb véget érjen, majd hozzátette:
A háború folytatása súlyos kockázatot jelent Magyarország és Európa számára is. A Románia területén bekövetkezett civil sérültekkel is járó mostani incidens is ezt igazolja.”
Gulyás leszögezte, Magyarország szolidáris a NATO-szövetséges Romániával, és közös védelmi kötelezettségünkre tekintettel is tűrhetetlen egy NATO-tagállam elleni támadás.
A dróntámadás is azt bizonyítja, a háborúnak minél előbb véget kell vetni
A pártszövetség kereszténydemokrata pártjának országgyűlési frakcióvezetője, Rétvári Bence az incidenssel kapcsolatban úgy fogalmazott:
Együttérzünk a romániai dróntámadás áldozataival. A KDNP továbbra is a béke pártján áll, a háborúnak mielőbb véget kell vetni.”