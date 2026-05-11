Ezt gondolja a világ a leendő egészségügyi miniszterről

Ismét táncra perdült Hegedűs Zsolt, a leendő egészségügyi miniszter először a választási győzelmet követően, majd május 9-én, Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásán mutatta meg újra bravúros mozdulatait, ám amit először még jópofának könyvelt el a világ, másodjára már nem aratott osztatlan sikert. Az interneten futótűzként terjedő felvételeket nem kímélték a kommentelők – szúrta ki a Magyar Nemzet.
Volt, aki úgy fogalmazott: „Magyarország elveszett, ha egy bohócot küldenek egészségügyi miniszternek, a komoly idők komoly embereket kívánnak, nem vírus módjára terjedő táncklipeket. Vezetésre és komolyságra lenne szükség a közegészségügyben, nem cirkuszi viselkedésre.”
Az egyik bejegyzés úgy fogalmazott: „MAGYARORSZÁG megválasztotta! Engedjék meg, hogy bemutassam Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi minisztert, aki bolondot csinál magából. A háttérben a leendő miniszterelnök, Magyar Péter.” A szerző szerint „egykor büszke nemzet gyerekes hülyék kezébe került”. Más pedig arról beszélt, hogy „évekig nem tudja majd kiverni a fejéből ezt a kínos jelenetet”.
Egy másik vélemény szerint Hegedűs Zsolt „úgy mozgott, mint egy meghibásodott robot, miközben az ország nézte”. Többen kínosnak és méltatlannak nevezték a performanszt. Egy bejegyzés szerint Hegedűs Zsolt „nem normális, nem vicces”, hanem inkább „olyan, mintha megszállta volna valami, vagy Szent Vitus táncát diagnosztizálták volna nála”.
Egy újabb kommentelő szerint pedig: „Hegedűs Zsolt, Magyar Péter kormányának egészségügyi minisztere megmutatja, miért fogják az emberek megbánni Orbán elvesztését.”
Volt olyan is aki azt írta: „Ó, nyugi, ez csak egy kis móka”, de: (a) miért vágyik Magyarország új egészségügyi minisztere a figyelemre? (b) az utolsó dolog, amire a magyar – vagy bármely – egészségügyi szektornak szüksége van, az a több tánc; állítólag ez a fickó az NHS-ben dolgozott, szóval gondolom, az ottani ápolóktól vette át ezt a káros szokást.”
„Ez nem mesterséges intelligencia, és nem is táncbemutató verseny. Ez Magyarország új egészségügyi minisztere, aki a parlament előtt táncol, miután Magyar Péter letette a miniszterelnöki esküt. El kell ismernem, hogy jól táncol, de hogy ez jó-e a minisztériumának, majd a magyarok döntik el, és az idő megmutatja!” – írta egy újabb felhasználó.