Ezt gondolja a világ a leendő egészségügyi miniszterről

Ismét táncra perdült Hegedűs Zsolt, a leendő egészségügyi miniszter először a választási győzelmet követően, majd május 9-én, Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásán mutatta meg újra bravúros mozdulatait, ám amit először még jópofának könyvelt el a világ, másodjára már nem aratott osztatlan sikert. Az interneten futótűzként terjedő felvételeket nem kímélték a kommentelők – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Volt, aki úgy fogalmazott: „Magyarország elveszett, ha egy bohócot küldenek egészségügyi miniszternek, a komoly idők komoly embereket kívánnak, nem vírus módjára terjedő táncklipeket. Vezetésre és komolyságra lenne szükség a közegészségügyben, nem cirkuszi viselkedésre.”

Hungary's new health minister. They'll soon miss Orban. pic.twitter.com/bZBfSKDdgR — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 10, 2026

Az egyik bejegyzés úgy fogalmazott: „MAGYARORSZÁG megválasztotta! Engedjék meg, hogy bemutassam Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi minisztert, aki bolondot csinál magából. A háttérben a leendő miniszterelnök, Magyar Péter.” A szerző szerint „egykor büszke nemzet gyerekes hülyék kezébe került”. Más pedig arról beszélt, hogy „évekig nem tudja majd kiverni a fejéből ezt a kínos jelenetet”.

Egy másik vélemény szerint Hegedűs Zsolt „úgy mozgott, mint egy meghibásodott robot, miközben az ország nézte”. Többen kínosnak és méltatlannak nevezték a performanszt. Egy bejegyzés szerint Hegedűs Zsolt „nem normális, nem vicces”, hanem inkább „olyan, mintha megszállta volna valami, vagy Szent Vitus táncát diagnosztizálták volna nála”.

Egy újabb kommentelő szerint pedig: „Hegedűs Zsolt, Magyar Péter kormányának egészségügyi minisztere megmutatja, miért fogják az emberek megbánni Orbán elvesztését.”

Volt olyan is aki azt írta: „Ó, nyugi, ez csak egy kis móka”, de: (a) miért vágyik Magyarország új egészségügyi minisztere a figyelemre? (b) az utolsó dolog, amire a magyar – vagy bármely – egészségügyi szektornak szüksége van, az a több tánc; állítólag ez a fickó az NHS-ben dolgozott, szóval gondolom, az ottani ápolóktól vette át ezt a káros szokást.”

„Ez nem mesterséges intelligencia, és nem is táncbemutató verseny. Ez Magyarország új egészségügyi minisztere, aki a parlament előtt táncol, miután Magyar Péter letette a miniszterelnöki esküt. El kell ismernem, hogy jól táncol, de hogy ez jó-e a minisztériumának, majd a magyarok döntik el, és az idő megmutatja!” – írta egy újabb felhasználó.

UNGARN hat hat gewählt❗️



Ich darf vorstellen: der designierte Gesundheitsminister Zsolt Hegedűs, der sich zum Affen macht. Im Hintergrund der künftige Ministerpräsident Péter Magyar.



Ein einstmals stolzes Land scheint in die Hände von infantilen Schwachköpfen gefallen zu sein. pic.twitter.com/HJn7Rn2csP — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) May 10, 2026



