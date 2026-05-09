Az új egészségügyi miniszter nagy terveket szövöget, kérdés, mi valósul meg belőle

Hegedűs Zsolt gyökeresen átalakítaná a jelenlegi rendszert, olvasható a Magyar Nemzeten, bár a poszt várományosa részleteket nem árult el.

Hegedűs Zsolt a Tisza Párt leendő egészségügyi minisztere Fotó: Youtube képernyőkép

A leendő miniszter, már kész stábbal, saját emberrel és komoly jogosítványokkal érkezne az egészségügy élére, és már az első száz napban érzékelhető változásokat akar elérni.

Hegedűs Zsolt a parlamentben már arról beszélt, hogy vétójoggal venne részt a kormány munkájában.

Hegedűs bejelentette, hogy már megvan az a vezető, akit az Országos Kórházi Főigazgatóság élére nevezne ki, emellett hétfő reggel 8 órára ígérte négy államtitkárának bemutatását is. Állítása szerint köztük olyan, nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberek is helyet kapnak, akik új szemléletet hozhatnak a tárca működésébe.

Hangsúlyozta a kiszámíthatóságot, a decentralizált működést, valamint azt, hogy a tárca vezetői a jövőben gyakrabban és nyíltabban kommunikálhatnak a nyilvánossággal.