Egy közös találkozási pontja a nemzetnek: Csíksomlyó

Vigyázzunk a hazánkra és egymásra. Van mire büszkének lennünk, nekünk magyaroknak − hangsúlyozta posztjában Panyi Miklós országgyűlési képviselő a csíksomlyói búcsú kapcsán.

Százezrek figyelme irányul pünkösd szombatján Csíksomlyóra

Fotó: Magyar Nemzet

Százezrek figyelme irányul ugyanis pünkösd szombatján Csíksomlyóra, ahol már kora reggel óta ezrével érkeztek a zarándokok a hagyományos búcsú helyszínére. Azok sem maradnak le a csíksomlyói eseményről, akik nem tudnak személyesen részt venni, hiszen a szentmisét és a kapcsolódó programokat élő közvetítésben is követhetik.

A csíksomlyói pünkösdi búcsú a magyarság egyik legjelentősebb vallási eseménye, amelynek gyökerei egészen 1567-ig nyúlnak vissza. A hagyomány szerint a katolikus székelyek Szűz Mária segítségét kérve arattak győzelmet János Zsigmond fejedelem serege felett, majd fogadalmat tettek arra, hogy minden évben elzarándokolnak Csíksomlyóra pünkösd szombatján.