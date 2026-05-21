Gulyás Gergely elmondta, miért veszélyes a Tisza alkotmánymódosítása

A Tisza Párt által benyújtott Alaptörvény-módosítás több fontos területet is érintene, köztük a migrációs szabályozást, az egyetemek működését, valamint a miniszterelnöki megbízatás időtartamának korlátozását – hangzott el egy, a közösségi médiában megjelent összefoglalóban, amelyet a Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely ismertetett.

A politikus szerint a javaslat a migráció kérdésében is lényeges változtatásokat tartalmazna, és értelmezése szerint azzal a céllal született, hogy Magyarország később akadály nélkül elfogadhassa az uniós migrációs paktumot. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: érthetetlen, hogy a Tisza miért kezdeményezi bizonyos alkotmányos rendelkezések kiiktatását, amelyek eddig gátat szabtak ezeknek a folyamatoknak.

A frakcióvezető a javaslatcsomagot „Lex Orbánként” is említette, utalva arra, hogy szerinte a módosítások politikai következményei messzemenők lehetnek. Hangsúlyozta: a

visszamenőleges hatály lehetősége különösen aggályos, mert szerinte az azt az üzenetet hordozza, hogy „senki nincs biztonságban”, ha az Alaptörvény ilyen módon módosítható.

Az egyetemekkel kapcsolatos tervezett változtatásokat Gulyás Gergely szintén bírálta. Álláspontja szerint a jelenlegi rendszer működőképes, a radikális átalakítás vagy visszaállamosítás viszont káros lenne az intézmények és a hallgatók szempontjából is. Több egyetemi szereplő véleményére is hivatkozott, akik szerint a rendszer reformra szorulhat, de nem teljes felszámolásra.

A politikus a Tisza Párt kampányígéreteire is kitért, és azt mondta: ezek megvalósulását sokan várják, ugyanakkor egyelőre kérdéses, mikor és milyen formában kerülhetnek sorra.