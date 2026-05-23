Eltévedt az energiaminiszter? Furcsa mondatok a MOL-robbanás után

A Tiszaújvárosban történt robbanás után Kapitány István arról beszélt, hogy a baleset „nincsen hatással természetesen az üzemanyag-ellátásra”, majd később úgy fogalmazott:

Kapitány István ellentmondásokba ütközött a MOl tiszaújvárosi üzemének robbanásos balesete után (Forrás: képernyőkép)

Gondoljunk arra az emberre, aki életét áldozta azért, hogy Magyarország energiaellátása biztosítva legyen.”

A Magyar Nemzet szerint a kijelentések azért is váltottak ki értetlenséget, mert a tragédia helyszíne nem klasszikus olajfinomító, hanem a Mol petrolkémiai üzeme volt.

Nem finomító, hanem petrolkémiai komplexum

Tiszaújvárosban nem hagyományos üzemanyag-gyártás zajlik. A Mol-csoport telephelyének fő profilja etilén és propilén előállítása, amelyekből később különböző műanyagipari alapanyagok készülnek. Vagyis a gyár elsősorban nem az ország üzemanyag-ellátását biztosítja, hanem a petrolkémiai ipar egyik kulcsszereplője. Éppen ezért különösen furcsán hatott, hogy az energiaszektorban hosszú éveket eltöltő Kapitány István többször is az ország energiaellátásáról beszélt a robbanás kapcsán.