Eltévedt az energiaminiszter? Furcsa mondatok a MOL-robbanás után

A Tiszaújvárosban történt robbanás után Kapitány István arról beszélt, hogy a baleset „nincsen hatással természetesen az üzemanyag-ellátásra”, majd később úgy fogalmazott:
Gondoljunk arra az emberre, aki életét áldozta azért, hogy Magyarország energiaellátása biztosítva legyen.”
A Magyar Nemzet szerint a kijelentések azért is váltottak ki értetlenséget, mert a tragédia helyszíne nem klasszikus olajfinomító, hanem a Mol petrolkémiai üzeme volt.
Nem finomító, hanem petrolkémiai komplexum
Tiszaújvárosban nem hagyományos üzemanyag-gyártás zajlik. A Mol-csoport telephelyének fő profilja etilén és propilén előállítása, amelyekből később különböző műanyagipari alapanyagok készülnek. Vagyis a gyár elsősorban nem az ország üzemanyag-ellátását biztosítja, hanem a petrolkémiai ipar egyik kulcsszereplője. Éppen ezért különösen furcsán hatott, hogy az energiaszektorban hosszú éveket eltöltő Kapitány István többször is az ország energiaellátásáról beszélt a robbanás kapcsán.
Miközben hangsúlyozta, hogy „ilyen balesetek nem fordulhatnak elő”, és teljes körű vizsgálatot ígért, nyilatkozatából úgy tűnt, mintha összekeverte volna a tiszaújvárosi komplexumot a százhalombattai Dunai Finomítóval.
A tragédiában egy dolgozó életét vesztette, több sérültet pedig légi úton és közúton szállítottak kórházba. A mentőegységek három percen belül a helyszínre érkeztek, a vizsgálatba pedig a minisztérium képviselőit is bevonják.
A kérdés ettől még adott: lehet, hogy Magyar Péter minisztere fejben a Dunai Finomítóban járt Százhalombattán?