Kapitány István

Eltévedt az energiaminiszter? Furcsa mondatok a MOL-robbanás után

52 perce
Miközben a tiszaújvárosi robbanás halálos áldozatot követelt, Kapitány István nyilatkozata több ponton is ellentmondásosra sikerült – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. Az energiaszektorban évtizedeket dolgozó szakember úgy beszélt az ország energiaellátásáról, mintha egy olajfinomítóban történt volna a tragédia.
A Tiszaújvárosban történt robbanás után Kapitány István arról beszélt, hogy a baleset „nincsen hatással természetesen az üzemanyag-ellátásra”, majd később úgy fogalmazott: 

Kapitány István ellentmondásokba ütközött a MOl tiszaújvárosi üzemének robbanásos balesete után (Forrás: képernyőkép)

Gondoljunk arra az emberre, aki életét áldozta azért, hogy Magyarország energiaellátása biztosítva legyen.”

 A Magyar Nemzet szerint a kijelentések azért is váltottak ki értetlenséget, mert a tragédia helyszíne nem klasszikus olajfinomító, hanem a Mol petrolkémiai üzeme volt.

Nem finomító, hanem petrolkémiai komplexum

Tiszaújvárosban nem hagyományos üzemanyag-gyártás zajlik. A Mol-csoport telephelyének fő profilja etilén és propilén előállítása, amelyekből később különböző műanyagipari alapanyagok készülnek. Vagyis a gyár elsősorban nem az ország üzemanyag-ellátását biztosítja, hanem a petrolkémiai ipar egyik kulcsszereplője. Éppen ezért különösen furcsán hatott, hogy az energiaszektorban hosszú éveket eltöltő Kapitány István többször is az ország energiaellátásáról beszélt a robbanás kapcsán. 

Döbbenetes részletek a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt robbanásról

Miközben hangsúlyozta, hogy „ilyen balesetek nem fordulhatnak elő”, és teljes körű vizsgálatot ígért, nyilatkozatából úgy tűnt, mintha összekeverte volna a tiszaújvárosi komplexumot a százhalombattai Dunai Finomítóval.

A tragédiában egy dolgozó életét vesztette, több sérültet pedig légi úton és közúton szállítottak kórházba. A mentőegységek három percen belül a helyszínre érkeztek, a vizsgálatba pedig a minisztérium képviselőit is bevonják.

A kérdés ettől még adott: lehet, hogy Magyar Péter minisztere fejben a Dunai Finomítóban járt Százhalombattán?

