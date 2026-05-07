Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt volt listavezetője OnlyFans-oldalt indított, hogy ne menjen csődbe a pártja – tudta meg a Népszava.
OnlyFans-oldalt indított Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) volt listavezetője. „Magamat és a pártot fogom szidni pénzért, hogy ne menjünk csődbe” – olvasható a profilja leírásában, majd azt is leírta, hogy „egy-két lábkép bele tud férni. 

Budapest, 2026. április 12. Nagy Dávid listavezető a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) eredményváró rendezvényén a budapesti Metro Club Theatre-ben 2026. április 12-én.
Az OnlyFans az a közösségi oldal, amely a koronavírus-járvány alatt vált népszerűvé a pornográf tartalmak miatt. A platformon ugyanis bárki létrehozhat egy saját profilt, majd privát képeket és videókat posztolhat, amelyeket pénzért tekinthetnek meg az előfizetői . Bár a felületen még mindig az erotikus, pornográf tartalmak dominálnak, egyre szélesedik a paletta például a zenészek, vagy a sportolók megjelenésével – írja a Népszava.

A politikus eddig egy képet posztolt az oldalára, amelyre 30 dollár  (átszámítva közel kilencezer forint) ellenében lehet egy hónapra előfizetni. A háromhónapos előfizetésért kedvezményesen 81 dollárt, nagyjából 25 ezer forintot kell fizetni.

Ahogyan arról korábban az Origo is beszámolt az MKKP nem érte el az egy százalékot a parlamenti választáson, ezért vissza kell fizetnie mintegy 686 millió forint kampánytámogatást az államkasszába. 

 

 

 

