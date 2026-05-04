A Tisza bevezetné az eurót Magyarországon, mindez brutális megszorításokkal járna

„Ha sikerül is bevezetniük, a magyar gazdaságban csak utána jön a feketeleves” – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt az euró bevezetését tűzte ki célul.

Az euró jelenlegi rendszere torz versenyhelyzetet teremt

Kármán András az RTL-en ugyanis arról beszélt, Magyarország négy éven belül készen áll az euróra, az új kormány megteremti az euróbevezetés feltételeit. A leendő pénzügyminiszter Varga Mihály jegybankelnökkel is találkozott, ahol elmondása szerint a valuta bevezetésének kedvező hatásairól is beszéltek: csökkentené a kamatokat, az inflációs várakozásokat mérsékelni fogja, kiszámítható árfolyam alakuláshoz vezetne.

A hangsúly azon van, hogy a feltételeket megteremtsük 2030-ra, és ott megszülethessen a pozitív döntés a bevezetésről

– hangoztatta később a leendő tárcavezető.

Kiszelly Zoltán felhívta a figyelmet azonban arra, ezeket nem feltétlen kell maradéktalanul teljesíteni: egy adott tagállam már akkor is bevezetheti az eurót, ha gazdasága legalább „konvergál” ezekhez a kritériumokhoz. Ennek fényében szerinte reális lehet a Tisza Párt részéről a 2030-as választásokra egy ígéretnek az, hogy bevezessék az eurót, ugyanis matematikailag arra van esély például, hogy két évig stabilan tartsák a forint árfolyamát.

Vannak pozitívumok is az euró bevezetésében

A szakértő szerint vitathatatlan, hogy az eurózónának valóban vannak pozitívumai: az Európai Központi Banknak köszönhetően alacsonyabb kamatok, egyszerűbb gazdasági könyvelés a cégeknek, megszűnne az árfolyamveszteség, a tagállamok között jobban eloszlanak a rizikók és még az árakat is könnyebb lenne összehasonlítani – de ezek nagy része kezd eltűnni. Úgy látja ugyanis, az euró egy félkész, hibás termék: még mindig nem alakult optimális valutaövezetté (OCA).

Ez azt jelenti, hogy nincs mögötte egységes gazdaság- és adópolitika, ráadásul a déli országokban növelni kéne a termelékenységet.

Jó példának nevezte erre Olaszországot: az euró 2002-es bevezetése óta az ipari termelés jelentősen visszaesett, miközben az államadósság drasztikusan megnőtt. Hasonló folyamat figyelhető meg más országokban is, például Szlovákiában, ahol az adósság szintén jelentősen emelkedett – mutatott rá.