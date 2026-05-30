Mit kérhetett az Európai Bizottság az uniós pénzek feloldásáért cserébe Magyar Pétertől?

Pénteken újabb körben egyeztetett a magyar kormány az Európai Bizottsággal az uniós pénzek hazahozataláról. Az Ursula von der Leyennel tartott közös sajtótájékoztatója után Magyar Péter diadalittasan kijelentette, hogy mintegy hatezer milliárd forint uniós támogatás feloldásáról sikerült megállapodni Brüsszellel.

Csakhogy közel sem ennyire egyszerű a helyzet: a bizottság hivatalos szócsöveként működő Politico a találkozót követően arról cikkezett, hogy nem született semmiféle megállapodás, csupán egy kötelezettségvállalási listában állapodtak meg a felek. Amennyiben a magyar kormány augusztus 31-i határidővel teljesíti ezeket a feltételeket, akkor érkezhetnek meg az eddig politikai okokból visszatartott források.

Az ugyanakkor nem derült ki, hogy Magyar Péter kormányának milyen reformokat is kellene végrehajtania a pénzek sikeres lehívásához.

Felmerül tehát a kérdés: mit is kért a színfalak mögött az Európai Bizottság a forrásokért cserébe?

Mint az köztudott, az előző, jobboldali kormány élesen szemben állt a brüsszeli vezérkarral, az érintettek több sarkalatos kérdésben is egymásnak feszültek. Így az Európai Bizottság minden bizonnyal az Orbán-kormány által képviselt politika feladását várja el az új kabinettől. A hazai és nemzetközi médiában már el is kezdték boncolgatni, hogy mik lehetnek Ursula von der Leyenék elvárásai Magyar Péterék felé.

Migráció

A bizottsági elnök már a sajtótájékoztatón is szóba hozta a migrációs paktumot. „Ugyanilyen feltételeket kell kialakítani az Európai Unióban mindenhol, tehát itt nagyon egyértelmű a cél a végrehajtásra, és ennek a célnak az eléréséért fogunk dolgozni a magyar kormánnyal közösen" – üzente a mellette álló Magyar Péternek.

Egyébként a pénteki tárgyalások után maga Ursula von der Leyen beszélt arról, hogy a migrációs paktum ügyéről is tárgyalt Magyar Péterrel. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy célja a megállapodás végrehajtása és az elfogadott szabályok érvényesítése az Európai Unió egész területén.

A korábbi sajtóhírek is azt erősítik, hogy Magyarországnak lazítania kell a korábbi, szigorú migrációs politikáján – amennyiben hozzá akar férni a jelenleg is blokkolt forrásokhoz. Az European Conservative még áprilisban arról cikkezett:

Brüsszel elvárásai között szerepel, hogy az új magyar kormány feleljen meg az uniós bíróság menedékkérők befogadására vonatkozó döntésének, és ne akadályozza a migrációs paktum végrehajtását.

Egyébként a fent említett Politico-írás legvégén is volt egy halvány utalás arra, hogy Magyarországnak nem ártana lazítania a bevándorlási politikáján.