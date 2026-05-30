Mit kérhetett az Európai Bizottság az uniós pénzek feloldásáért cserébe Magyar Pétertől?

Pénteken újabb körben egyeztetett a magyar kormány az Európai Bizottsággal az uniós pénzek hazahozataláról. Az Ursula von der Leyennel tartott közös sajtótájékoztatója után Magyar Péter diadalittasan kijelentette, hogy mintegy hatezer milliárd forint uniós támogatás feloldásáról sikerült megállapodni Brüsszellel.
Csakhogy közel sem ennyire egyszerű a helyzet: a bizottság hivatalos szócsöveként működő Politico a találkozót követően arról cikkezett, hogy nem született semmiféle megállapodás, csupán egy kötelezettségvállalási listában állapodtak meg a felek. Amennyiben a magyar kormány augusztus 31-i határidővel teljesíti ezeket a feltételeket, akkor érkezhetnek meg az eddig politikai okokból visszatartott források.
Az ugyanakkor nem derült ki, hogy Magyar Péter kormányának milyen reformokat is kellene végrehajtania a pénzek sikeres lehívásához.
Felmerül tehát a kérdés: mit is kért a színfalak mögött az Európai Bizottság a forrásokért cserébe?
Mint az köztudott, az előző, jobboldali kormány élesen szemben állt a brüsszeli vezérkarral, az érintettek több sarkalatos kérdésben is egymásnak feszültek. Így az Európai Bizottság minden bizonnyal az Orbán-kormány által képviselt politika feladását várja el az új kabinettől. A hazai és nemzetközi médiában már el is kezdték boncolgatni, hogy mik lehetnek Ursula von der Leyenék elvárásai Magyar Péterék felé.
Migráció
A bizottsági elnök már a sajtótájékoztatón is szóba hozta a migrációs paktumot. „Ugyanilyen feltételeket kell kialakítani az Európai Unióban mindenhol, tehát itt nagyon egyértelmű a cél a végrehajtásra, és ennek a célnak az eléréséért fogunk dolgozni a magyar kormánnyal közösen" – üzente a mellette álló Magyar Péternek.
Egyébként a pénteki tárgyalások után maga Ursula von der Leyen beszélt arról, hogy a migrációs paktum ügyéről is tárgyalt Magyar Péterrel. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy célja a megállapodás végrehajtása és az elfogadott szabályok érvényesítése az Európai Unió egész területén.
A korábbi sajtóhírek is azt erősítik, hogy Magyarországnak lazítania kell a korábbi, szigorú migrációs politikáján – amennyiben hozzá akar férni a jelenleg is blokkolt forrásokhoz. Az European Conservative még áprilisban arról cikkezett:
Brüsszel elvárásai között szerepel, hogy az új magyar kormány feleljen meg az uniós bíróság menedékkérők befogadására vonatkozó döntésének, és ne akadályozza a migrációs paktum végrehajtását.
Egyébként a fent említett Politico-írás legvégén is volt egy halvány utalás arra, hogy Magyarországnak nem ártana lazítania a bevándorlási politikáján.
Mint ismert, az Orbán-kormány éveken át szembement Brüsszel migrációs politikájával, és nem volt hajlandó végrehajtani az uniós menekültügyi előírásokat. Emiatt Magyarországra rekordösszegű bírságot szabtak ki, amely a folyamatosan halmozódó napi büntetésekkel együtt mára már 900 millió euró körüli összegre nőtt.
Gender
Szintén követelmény lehet Von der Leyenéktől, hogy az új kormány változtasson az LMBTQ-kérdésekhez való viszonyán, és enyhítse a jelenlegi, genderkérdésekhez kapcsolódó szabályozást.
Ezt jelzi, hogy az Európai Bíróság áprilisban elkaszálta a gyermekvédelmi törvényt. A testület kimondta, hogy Magyarország módosított gyermekvédelmi törvénye sérti az uniós jogot, és diszkriminatív a melegekkel és transzneműekkel szemben.
Egyúttal felszólította a magyar parlamentet, hogy semmisítse meg a gyermekek védelme érdekében hozott jogszabályt.
Ez volt az első alkalom, hogy az uniós bíróság megállapította: egy uniós tagállam megsértette az EU Alapjogi Chartájában foglalt alapvető értékeket. Az is jelzésértékű, hogy az ítéletet kilenc nappal a Tisza Párt győzelmével végződött parlamenti választások után hozták meg.
Emlékezetes, az Orbán Viktor vezette jobboldali kormány 2021-ben azért módosította a gyermekvédelmi törvényt, hogy megvédjék a kiskorúakat a szexuális visszaélésektől. Ennek keretében a törvény megtiltotta a homoszexualitás és a nemváltoztatás ábrázolását vagy népszerűsítését a legfiatalabbak számára. A jogszabály-változtatás hatalmas nemzetközi ellenállásba ütközött, Brüsszel végig ellenezte a döntést.
Ukrajna uniós csatlakozása
Szintén a kritériumok között szerepelhet Ukrajna uniós csatlakozásának támogatása. Ursula von der Leyen megerősítette a sajtó képviselőinek, hogy Magyar Péterrel egyeztettek a különböző országok, köztük Ukrajna és Moldova uniós csatlakozásáról. A német politikus ugyanakkor azt állította, hogy ennek nem volt köze az uniós források felszabadításához.
Csakhogy Magyar Péter külügyminisztere, Orbán Anita mindeközben tárgyalásokat folytatott az Európai Bizottság bővítési biztosával.
Marta Kos, aki a leghangosabb támogatója Ukrajna csatlakozásának, elmondta: megállapodott Orbán Anitával abban, hogy mielőbbi haladást érjenek el a tagjelölt országokkal.
A fentieket erősíti, hogy az Euractiv portálon szerint a magyar kormány és a bizottság közötti tárgyalások szorosan hozzá vannak kötve („closely tied”) az ukrán uniós tagság ügyéhez. Magyarul a gyorsított bővítési folyamathoz, ami heteken belül el akarnak kezdeni.
Korábban Orbán Viktor többször is egyértelművé tette, hogy elutasítja Ukrajna unióhoz való gyorsított csatlakozását. A volt miniszterelnök álláspontja szerint amennyiben Brüsszel felveszi tagként Kijevet, annak komoly gazdasági és politikai ára lehet Magyarország és az egész kontinens számára.
Háború
Jól látható, hogy Brüsszel egyre nagyobb nyomást helyez a tagállamokra az orosz-ukrán háború kapcsán. Így teljesen kizárt, hogy Von der Leyenéknek ne lenne semmilyen elvárása az új magyar kormány irányába Ukrajna katonai megsegítésével kapcsolatban.
A már szóba hozott European Conservative úgy tudja, az elvárások között szerepel, hogy Magyarország igazodjon az uniós többségi állásponthoz Ukrajnával kapcsolatban.
Bár Magyar Péter Mark Rutte NATO-főtitkárral való egyeztetését követően azt írta, hogy Magyarország nem küld fegyvereket és harci eszközöket az orosz–ukrán háborúba, kérdés, hosszú távon mennyire fenntartható ez az álláspont.