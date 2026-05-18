Szuverenitási kérdéseket vet fel az Európai Ügyészséghez való csatlakozás

Hivatalosan is elindította Magyarország az Európai Ügyészséghez való csatlakozás folyamatát. A kormányzati lépés a Tisza Párt egyik fontos kampányígéretének teljesítését jelenti, miközben a döntés újabb szuverenitási vitákat nyit meg – számolt be róla a HírTV.
A Tisza Párt beváltja ígéretét: Magyarország megkezdte a hivatalos csatlakozási folyamatot az Európai Ügyészséghez, amelyet a támogatók az uniós pénzek átláthatóbb felhasználásával és a korrupció elleni fellépés erősítésével indokolnak. A döntés azonban komoly aggályokat is felvet a nemzeti önrendelkezés szempontjából.
Szuverenitási kérdéseket vet fel a csatlakozás
A büntetőhatalom részleges átengedése a nemzeti szuverenitás csorbulását jelenti”
– erről beszélt a HírTV-ben Szikra Levente. A szakértő szerint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás közvetlen hatással lehet a magyar igazságszolgáltatási szervek mozgásterére is, mivel bizonyos ügyekben külső hatáskör jelenhet meg a hazai eljárások felett.
